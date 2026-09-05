  1. جامعه
  2. شهری
۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

هوای تهران در آستانه ناسالم شدن برای گروه‌های حساس

هوای تهران در آستانه ناسالم شدن برای گروه‌های حساس

میانگین کیفیت هوای تهران با شاخص ۹۰ در وضعیت قابل‌قبول قرار دارد، اما تداوم افزایش شاخص می‌تواند شرایط هوا را برای گروه‌های حساس ناسالم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر میانگین کیفیت هوای تهران با شاخص ۹۰ در وضعیت قابل‌قبول اما در آستانه وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد.

تهران از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳۰ روز هوای قابل‌قبول، ۲۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۲ روز هوای پاک و ۲ روز هوای ناسالم برای همه گروه‌ها داشته است.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل‌قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

کد مطلب 6937841

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها