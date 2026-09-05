به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، آمارها نشان میدهند که هزینههای اضافی (مثل کارمزد، مالیات و هزینه تبدیل ارز) دلیل اصلی رها کردن خریدهای آنلاین است. متاسفانه این مشکل در تراکنشهای بینالمللی ما ایرانیها جدیتر هم میشود؛ بهطوریکه درصد قابلتوجهی از کاربران بهخاطر بهصرفه نبودن هزینهها از خریدهایشان منصرف میشوند یا بهسراغ واسطهها میروند. در این شرایط پیدا کردن یک راهکار اقتصادی، امن و کاربردی برای پرداختهای جهانی اهمیت بیشتری پیدا میکند. ویزا کارت گلد اکسپرس ایرانیکارت هم دقیقاً با همین هدف طراحی شده است تا هزینه ورود به دنیای پرداختهای بینالمللی را کاهش دهد. اما این کارت چیست، چه ویژگیهایی دارد و در چه موقعیتهایی میتوان از آن استفاده کرد؟
ویزا کارت گلد اکسپرس چیست؟
ویزا کارت گلد اکسپرس نوعی کارت بانکی فیزیکی و بینالمللی است که توسط ایرانیکارت صادر میشود. این کارت به شبکه بینالمللی ویزا اینترنشنال متصل است تا پرداختهای بینالمللی را بهراحتی و بدون محدودیت انجام دهید. پس از سفارشویزا کارت گلد اکسپرس ایرانیکارت بلافاصله حساب بانکی شخصی بهنام خودتان افتتاح میشود؛ در نتیجه آزادی عمل کامل برای پرداخت هزینهها در سطح بینالمللی را دارید.
کارت گلد اکسپرس اقتصادیتر است یا کارتهای کلاسیک؟
ویزا کارت گلد اکسپرس در مقایسه با کارتهای کلاسیک، سطح بالاتری از امکانات و سقف تراکنش را ارائه میدهد. اتفاقاً دلیل نامگذاری «گلد اکسپرس» بههمین خاطر است که امکانات آن در سطح طلایی (بالاتر از سطح کلاسیک یا پایه) قرار دارند.
برای درک اینکه تفاوت اصلی کارتهای کلاسیک بینالمللی باکارت ویزا چیست به جدول مقایسهای زیر توجه کنید:
|
معیارهای مقایسه
|
ویزا کارت کلاسیک
|
ویزا کارت گلد اکسپرس
|
کدام اقتصادیتر است؟
|
سطح کارت
|
پایه یا کلاسیک (Classic)
|
سطح طلایی یا گلد (Gold)
|
گلد اکسپرس
|
سقف تراکنش و برداشت
|
پایینتر
|
بالاتر
|
گلد اکسپرس (بهصرفهتر برای استفاده بیشتر)
|
شارژ اولیه
|
بسته به ارائهدهنده
|
اجباری نیست
|
گلد اکسپرس
|
امکان خرید اقساطی
|
ندارد
|
دارد (از طریق سرویس تارا)
|
گلد اکسپرس
|
مدت اعتبار
|
حداقل ۱ ساله
|
۳ سال (قابل تمدید)
|
گلد اکسپرس
|
مناسب برای این کارها
|
استفادههای محدود و سبک
|
استفادههای حرفهای و کاربران پرمصرف
|
گلد اکسپرس
چرا کارت گلد اکسپرس راهکار اقتصادی برای پرداخت بینالمللی است؟
دسترسی به پرداختهای بینالمللی تقریباً برای همه ما ایرانیها همیشه با هزینههای بالا و محدودیتهای سختگیرانه همراه است. اما خوشبختانه باخرید انواع ویزا کارت از ایرانیکارت مثل ویزا کارت گلد اکسپرس بخش بزرگی از این محدودیتها از بین میروند. بهعنوان مثال دیگر نیازی به پرداخت هزینه به واسطهها نیست یا احتمال بلوکه شدن حساب بینالمللی و از دست رفتن داراییها وجود ندارد.
ویزا کارت گلد اکسپرس بهدلایل مختلفی بهعنوان راهکار اقتصادی معرفی شده است که در ادامه با آنها آشنا میشوید:
هزینه صدور منطقی
صدور این کارت فقط ۱۰۰ دلار هزینه دارد. این مبلغ در مقایسه با بسیاری از کارتهای بینالمللی مشابه، رقم منطقی و قابلقبول محسوب میشود و برای بسیاری از کاربران بهصرفه است.
اجباری نبودن شارژ اولیه
کارت گلد اکسپرس بدون شارژ اولیه صادر میشود. شما فقط هزینه صدور را میپردازید و میتوانید براساس نیاز واقعیتان کارت را شارژ کنید. این ویژگی از «خواب سرمایه» جلوگیری میکند و انعطاف مالی بیشتری به شما میدهد.
امکان خرید اقساطی از طریق تارا
ایرانیکارت امکان خرید اقساطی این کارت را از طریق تارا فراهم کرده است. با فعالسازی این گزینه در حساب کاربری میتوانید هزینه صدور را مرحلهای بپردازید و دچار فشار مالی نشوید.
اعتبار ۳ ساله و قابل تمدید
این کارت ۳ سال اعتبار دارد و امکان صدور مجدد آن از طریق ایرانیکارت فراهم است. طول عمر نسبتاً بلند این کارت باعث میشود که هزینه صدور آن در بلندمدت جبران شود و صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد.
صرفه اقتصادی در مقایسه با کارتهای گرانتر بازار
بسیاری از کارتهای بینالمللی سطح بالا (مثل کارت Centurion از شرکت Amex) هزینههای صدور و نگهداری سرسامآوری دارند. اما گلد اکسپرس با حفظ امکانات ضروری مثل سقف تراکنش بالا، سطح پیشرفته امنیت و پشتیبانی معتبر، هزینه کلی مالکیت را کاهش داده است؛ بنابراین تعادل خوبی بین قیمت و کارایی این کارت وجود دارد.
ظاهر و طراحی ویزا کارت گلد اکسپرس
ویزا کارت گلد اکسپرس با رنگ طلایی یکدست و طراحی مینیمال، شباهت زیادی به کارتهای ویزا گلد استاندارد دارد. در سمت چپ کارت، چیپ یا تراشه امنیتی EMV را میبینید و نماد Contactless هم در گوشه بالا و سمت راست آن قرار دارد. کمی پایینتر در سمت راست با لوگوی Visa Express روبهرو میشوید که همگی با استانداردهای بینالمللی ویزا هماهنگ هستند. ظاهر ساده، شیک، بدون شلوغی و جزئیات اضافی، جذابیت خاصی به کارت فیزیکی گلد اکسپرس دادهاند.
ویژگیها و امکانات ویزا کارت گلد اکسپرس
مهمترین ویژگی ویزا کارت گلد اکسپرس، برخورداری همزمان از امنیت، قیمت اقتصادی و راحتی استفاده در پرداختهای بینالمللی است. این کارت امکانات کاربردی مهمی هم دارد که تجربه پرداختهای جهانی را لذتبخش میکنند؛ بخش مهمی از این امکانات را در لیست زیر میخوانید:
قابلیت Contactless (پرداخت بدون تماس) و پرداخت فقط با نزدیک کردن کارت به دستگاه
برخورداری از تراشه EMV Chip برای حفظ امنیت اطلاعات کارت
قابلیت مدیریت با اپلیکیشن اختصاصی و ربات تلگرامی
پشتیبانی ۲۴ ساعته ایرانیکارت
تحویل سریع (۱ تا ۵ روز کاری)
درضمن ارزهای پایه این ویزا کارت دلار و یورو هستند و باعث حذف هزینههای اضافی تبدیل ارز میشوند.
آشنایی با کاربردهای عملی ویزا کارت گلد اکسپرس
ویزا کارت گلد اکسپرس در موقعیتهای مختلف چه در فضای آنلاین و چه در خارجازکشور کاربرد دارد. در این بخش نگاهی به کاربردهای واقعی این ویزا کارت میاندازیم:
خرید از سایتهای خارجی
با این کارت میتوانید از فروشگاهها و سایتهای بینالمللی که از شبکه Visa پشتیبانی میکنند، خرید کنید. نحوه پرداخت ساده و امن است و خبری از محدودیتهای رایج کارتهای داخلی نیست.
رزرو بلیط هواپیما و هتل
کارت گلد اکسپرس برای پرداخت هزینه رزرو مستقیم بلیط هواپیما و هتل در سایتهای معتبر جهانی هم کاربرد دارد. این قابلیت برای افرادی که همیشه در سفرهای خارجی هستند یا به رزرو سریع نیاز دارند، بسیار کاربردی است.
پرداختهای آنلاین بینالمللی
هرگونه پرداخت آنلاین در پلتفرمهای خارجی، از اشتراک سرویسها گرفته تا خرید نرمافزار و خدمات دیجیتال، با این کارت انجام میشود. بهعنوان مثال میتوانید هزینه محصول دلخواهتان از سایت Amazon را با موجودی همین کارت بپردازید.
تراکنش با تمام ارزهای دنیا
کارت از ارز پایه دلار یا یورو پشتیبانی میکند و امکان انجام تراکنش با تمامی ارزهای رایج دنیا را دارد. نکته جالب اینکه با ویزا کارت گلد اکسپرس میتوانید تراکنشهایتان را با ارزهای بیشاز ۲۰۰ کشور دنیا انجام دهید. درواقع شبکه ویزا اینترنشنال، ارز پایه کارت را با کارمزد مشخص به ارز محلی آن کشور تبدیل میکند.
آموزش سفارش ویزا کارت گلد اکسپرس در سایت ایرانیکارت
مراحل سفارش کارت گلد اکسپرس عبارتند از:
وارد صفحه اصلی سایت ایرانیکارت شوید.
با کلیک روی گزینه «ورود/ثبتنام» حساب کاربری بسازید.
در پنل کاربری ابتدا روی گزینه «ویزا کارت و مستر کارت فیزیکی» کلیک کنید.
پس از انتخاب گزینه «افتتاح حساب غیرحضوری»، روی ویزا کارت گلد اکسپرس کلیک کنید.
پس از تکمیل اطلاعات لازم، روی «تایید و پرداخت» کلیک کنید و هزینه را آنلاین بپردازید.
پس از ثبت آنلاین درخواست، بقیه مراحل توسط تیم پشتیبانی انجام میشود.
گلد اکسپرس ایرانیکارت و رقابت با سایر ویزا کارتهای پرستیژ
گلد اکسپرس فقط یکی از ویزا کارتهای اختصاصی ایرانیکارت است که در مجموعه «ویزا کارتهای پرستیژ» قرار دارد. بهجز این کارت، دو ویزا کارت دیگر با نامهای پلاتینیوم اکسپرس و پلاتینیوم پرستیژ هم با ویژگیهای خاص خودشان وجود دارند. بااینحال، اقتصادیترین گزینه در مجموعه ویزا کارتهای پرستیژ همین کارت گلد اکسپرس است. برای دریافت اطلاعات دقیقتر و مقایسه کامل این کارتها، بهتر است به سایت اصلی ایرانیکارت مراجعه کنید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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