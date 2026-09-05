به گزارش خبرنگار مهر، یاسر آسانی وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال در فصل جاری عملکرد خوبی داشته و توانسته در ۵ هفته آمار دو گل و یک پاس گل را به نام خود به ثبت برساند و در دیدار با پرسپولیس در دربی ۱۰۷ زننده تنها گل تیمش بود.

رسانه آلبانیایی «newsport» در تمجید از آسانی نوشت: در فصل جدید یاسر آسانی مهاجم تیم ملی فوتبال آلبانی، روزهای درخشانی را در باشگاه ایرانی استقلال سپری می‌کند و در پنج دیداری که برای این تیم به میدان رفته، موفق به ثبت دو گل و یک پاس گل شده است.

به نظر می‌رسد این بازیکن ۳۱ ساله بار دیگر به بهترین فرم خود بازگشته و عملکرد مثبت او می‌تواند شانس حضورش در فهرست رولاندو ماران سرمربی تیم ملی آلبانی برای دیدارهای ماه سپتامبر در لیگ ملت‌ها را افزایش دهد.

آسانی پیش از این نیز در فوتبال آلبانی با پیراهن پارتیزانی به افتخاراتی دست یافته است. او همراه با این تیم قهرمان سوپرلیگ آلبانی در فصل ۲۰۱۹-۲۰۱۸ شد و در سال ۲۰۱۹ نیز جام سوپرجام آلبانی را به دست آورد.