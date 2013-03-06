بیکاری جوانان بزرگترین نگرانی دولت اسپانیاست

به گزارش خبرگزاری مهر، "سائنز دی سانتا ماریا" معاون نخست وزیر اسپانیا در گفتگو با روزنامه "تاگس شاو" آلمان اظهار داشت: ما تکالیف خود در مسیر اصلاحات را انجام داده ایم و موفقیتهای اقتصادی به دست آورده ایم، اما این تاثیرات باید در خیابانها و در بین مردم جویای کار و شرکتهای متوسط و کوچک نیز دیده شود. ما باید تا خروج از بحران به مسیر اصلاحات ادامه دهیم.



وی در بخش دیگری از این گفتگو، بیکاری جوانان را بزرگترین نگرانی دولت اسپانیا دانست و اعلام کرد هماهنگیهایی در این زمینه بین آلمان و اسپانیا صورت گرفته است.



"دی سانتا ماریا" درباره موج مهاجرت جوانان اسپانیایی جویای کار به آلمان نیز گفت: اتحادیه اروپا یک حوزه پویا است. من خواهان این هستم که همه اروپاییان آزادانه بتوانند جابجایی داشته باشند. اما روزی فرا خواهد رسید که اسپانیا دوباره نیروهای کار را جذب خواهد کرد. ما در این راستا کار می کنیم.