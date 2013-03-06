جنایات جبهه النصره نتیجه شکست آنها در برابر ارتش سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه تاکید کرد: تجاوزات و جنایاتی که تروریستهای جبهه النصره در استان الرقه مرتکب می شوند، نتیجه شکست آنها در برابر ارتش سوریه در حلب و دمشق، تلاش برای ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان و انتقام گرفتن از آنها است.

وزیر اطلاع رسانی سوریه در سخنرانی خود در جریان همایشی که در کتابخانه ملی اسد در دمشق برگزار شد، اظهار داشت: حضور این گروههای مسلح در برخی از مناطق الرقه جای هیچ گونه نگرانی ندارد. زیرا این مسئله، نیازمند زمان است.

وی ضمن تاکید مجدد بر اینکه دولت در انجام گفتگوی ملی جدی است و در آن همه موضوعات مورد بررسی قرار خواهد گرفت، خاطر نشان کرد: عربستان، قطر و سایر کشورها هیچ جایی در میز مذاکره میان سوری ها ندارند و در ساخت سوریه نیز سهیم نخواهند بود.