کشورهای غربی با دخالت نظامی در سوریه موافق نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس تاکید کرد جامعه جهانی باید به دنبال ایجاد راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه باشد.



وزیر امور خارجه انگلیس با بیان اینکه سیاست جامعه جهانی در قبال سوریه شکست سختی خورده است، به طور ضمنی به شکست محور ضد سوری در سوریه اذعان کرده است.



هیگ با اعلام حمایت مجدد کشورش از مخالفان سوری در عین حال خاطر نشان کرد هیچ یک از کشورهای غربی از دخالت نظامی در سوریه حمایت کند.