اعزام تروریست از تونس به سوریه با نظارت طرفهای تونسی و ترکیه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشروق تونس اعلام کرد عملیات اعزام تروریستها از تونس به سوریه برای کشتار و تخریب در این کشور با نظارت طرفهای تونسی و برخی مقامات ترکیه صورت می گیرد.

این روزنامه در گزارشی افزود: صدها تروریست تونسی تحت عنوان فریبنده جهاد برای جنگیدن در کنار گروههای تروریستی مسلح، راهی سوریه می شوند تا هلاکت و یا دستگیری، سرنوشت آنها باشد.

طرفهایی که در اعزام این تروریستها نقش دارند، در عملیاتهای تروریستی دیگری دخیل هستند که آخرین آن ترور "شکری بلعید" رهبر مخالفان دولت تونس بود.

این روزنامه به نقل از منابعی که به نامشان اشاره ای نشده است، نوشت: هر تروریست که برای جنگیدن به سوریه می رود، مبلغی به میزان 20 هزار دینار تونس دریافت می کند و در صورت کشته شدن، مبلغ بیشتری به خانواده اش پرداخت می شود.

تلاش یک خانواده تونسی برای بازگرداندن فرزند فریب خورده خود

در پی صدور فتواهای تحریک کننده در رابطه با کشتار سوری ها از سوی برخی طرفهای بین المللی و منطقه ای، یک خانواده تونسی تلاش می کند تا فرزند خود را که از سوی گروهی فریب خورده تا در پوشش جهاد برای تخریب و کشتار به سوریه برود، از رفتن به این کشور بازدارد.

یک شهروند تونسی به نام "بدیع الشاهد" با این خانواده تونسی تماس گرفته و به آنها خبر داده است که فرزندشان روز گذشته تونس را ترک کرده و به جای نامعلومی رفته است، اما پس از مدتی مشخص شد که وی قصد سفر به سوریه را داشته تا در آنجا به گروههای تروریستی مسلح بپیوندد.