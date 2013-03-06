موضع خطرناک اتحادیه عرب در قبال سوریه / چراغ سبز برای ارسال کمک نظامی به گروههای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، کنفرانس مطبوعاتی وزیر امور خارجه مصر و دبیرکل اتحادیه عرب در پایان نشست وزیران خارجه کشورهای عربی در قاهره از لحظاتی پیش آغاز شده است.



بر اساس این گزارش، اتحادیه عرب از ائتلاف مخالف سوری خواسته است برای اینکه کرسی سوریه را در نشست دوحه در اختیار بگیرد، یک هیئت اجرایی تشکیل دهد.



در این کنفرانس مطبوعاتی اعلام شد اتحادیه عرب حق هر کشور در ارائه کمکهای نظامی به مخالفان سوری را تایید می کند.



نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب با نادیده گرفتن نقش منفی برخی رژیمهای عربی در کنار ترکیه و غربی ها در ادامه بحران و ناامنی در سوریه گفت اوضاع سوریه بی نهایت بد است و هیچ روزنه امیدی وجود ندارد.



دبیرکل اتحادیه عرب در عین حال اعلام کرد تنها راه حل بحران سوریه، راه حل سیاسی است.



نبیل العربی با وجود درخواست از مخالفان سوری برای اشغال کرسی سوریه در نشست دوحه در عین حال اذعان کرد ائتلاف مخالفان سوری در حال حاضر شرایط تحویل گرفتن کرسی سوریه در اتحادیه عرب را ندارد.







