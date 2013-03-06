یکی از مولفه های قدرت کشورها استفاده از تولیدات علمی داخلی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان بروجرد در محل سالن کنفرانس این اداره اظهار داشت: آموزش و پرورش رسالت بسیار خطیر و سنگینی بر عهده دارد.

وی تصریح کرد: رسالت آموزش و پرورش تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص برای اداره آینده کشور است.

حجت الاسلام ترابی افزود: اساس توسعه در بخش نیروی انسانی بوده و برای توسعه همه جانبه در کشور ابتدا آموزش و پرورش و بعد از آن دانشگاهها باید ورود پیدا کنند.

وی اظهار داشت: اینده درخشان جامعه مرهون عمل به وظایف و مسئولیتهای متولیان آموزش و پرورش و دست اندرکاران دانشگاهها است.

امام جمعه بروجرد ادامه داد: مسئله تعلیم و آموزش رشته های مختلف علوم بسیار مهم بوده به طوریکه در جهان امروز علم نقش برجسته ای در پیشرفت جوامع و کشورها دارد.

وی بیان داشت: امروز کشوری قدرتمند است که در عرصه های بین المللی می تواند حرفی داشته باشد و در عرصه های علمی گام موثری برداشته است.

حجت الاسلام ترابی همچنین با اشاره به بزرگداشت مقام معلم در سال آینده افزود: نقش معلم در تربیت نیروی انسانی برای توسعه همه جانبه و پیشبرد اهداف کشور بسیار مهم است.

وی تصریح کرد: لذا کار معلم در تعلیم و تربیت کاری ارزشمند است و وظیفه ما هم تجلیل از مقام شامخ معلم در تمام طول سال است.

وی ادامه داد: یکی از وظایف آموزش و پرورش برنامه ریزی و اجرای درست آنها برای تجلیل از مقام معلم در هفته معلم است.