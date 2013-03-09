افشین داوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط اردوهای تیم ملی تصریح کرد: با توجه به منابع مالی فدراسیون دوومیدانی تمام اردوی‌های تیم ملی از تاریخ پانزدهم اسفندماه تعطیل و مجددا از اواسط فرودین ماه سال آینده پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: بنا داشتیم پس از پایان مسابقات دوومیدانی جام فجر اردوهای تیم ملی را تعطیل کنیم که بنا به درخواست تعدادی از ملی‌پوشان آن را تا اواسط اسفند ادامه دادیم. از این پس ملی‌پوشان باید در شهرها و استان‌های خود به تمرین بپردازند.

رئیس فدراسیون دوومیدانی با اشاره به بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی تاکید کرد: برای حضور در این مسابقات 16 دونده را به کمیته ملی المپیک معرفی کردیم که هیات اجرای با اعزام 10 نفر از آنها موافقت کرد. البته هنوز نفرات اعزامی به این بازی‌ها مشخص نیست و ما در فدراسیون دوومیدانی با بررسی رکوردهای ملی‌پوشانمان، ترکیب تیم ملی دوومیدانی را به این مسابقات مشخص خواهیم کرد.

داوری با بیان اینکه قطعا در این دوره از بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی نتایجی به مراتب بهتر از دوره گذشته به دست خواهیم آورد، گفت: فکر می‌کنم دوره گذشته تنها به یک مدال طلا و چند نقره و برنز کسب کردیم. البته اگر بخواهیم در اندونزی مدال‌‌های بیشتری به ارمغان بیاوریم باید پشتیبانی بهتری را برای ورزشکارانمان صورت بدهیم. حضوردر این بازی‌های قطعا پیش زمینه مناسبی برای مسابقات قهرمانی آسیا و جهان است. احساس می‌کنم در بازی‌های همبستگی نتایج خوبی به دست می‌آوریم.

