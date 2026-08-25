به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز هفته وحدت، هفته بیست‌وششم اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود.

این اجتماع مردمی در قالب موج ۱۷۸، امشب سه‌شنبه سوم شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و اقشار مختلف مردم کرمانشاه در آن حضور خواهند داشت.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این مراسم از ساعت ۲۱ آغاز می‌شود و مسیر حرکت اجتماع از چهارراه مدرس به سمت میدان آیت‌الله کاشانی تعیین شده است.

اجتماع «نحن المنتقمون» طی هفته‌های گذشته با حضور اقشار مختلف مردم کرمانشاه برگزار شده و این برنامه در هفته بیست‌وششم نیز همزمان با آغاز هفته وحدت ادامه خواهد داشت.

برگزارکنندگان این اجتماع با دعوت از مردم برای حضور در این برنامه، بر تداوم حضور و همراهی مردم با کشور تأکید کرده و شعار «در هر شرایطی پای کار ایران‌جانمان هستیم» را به عنوان محور این اجتماع اعلام کرده‌اند.

این اجتماع مردمی با حضور شهروندان کرمانشاهی و در راستای برنامه‌های اعلام‌شده برای هفته وحدت برگزار خواهد شد.