اجرای ۱۵۰۰ پروژه عمرانی در گیلان؛ ۱۸ هزار فرصت شغلی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد غراوی عصر سهشنبه در آئین افتتاح پروژههای عمرانی شهرستان آستانهاشرفیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت اظهار کرد: ما مدیون خون شهدا هستیم و باید در مسیر خدمت به مردم و تحقق اهداف نظام اسلامی حرکت کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان با اشاره به پروژههای عمرانی در حال اجرای استان افزود: در حال حاضر یکهزار و ۵۰۰ پروژه عمرانی در بخشهای دولتی، خدماتی، کشاورزی، صنعت و گردشگری در استان گیلان در حال اجرا است.
وی اعتبار این پروژهها را بالغ بر ۴۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اجرای این طرحها زمینه اشتغال ۱۸ هزار و ۵۰۲ نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم میکند و یکهزار و ۷۰۵ فرصت شغلی دائم نیز ایجاد خواهد شد.
غراوی با تأکید بر اهمیت خدمترسانی و امیدآفرینی در جامعه بیان کرد: خدمت به مردم و ایجاد امید از مهمترین وظایف مسئولان است و دولت چهاردهم با وجود همه دشواریها، همچنان روند خدمترسانی و اجرای پروژههای عمرانی را دنبال میکند.
وی ادامه داد: تلاش مجموعه دولت بر این است که با استفاده از ظرفیتهای موجود، روند اجرای پروژهها سرعت بیشتری پیدا کند و طرحهای نیمهتمام هرچه سریعتر به مرحله بهرهبرداری برسند.
سفر مسئولان فرصتی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان با اشاره به سفر وزرا و مسئولان دولت چهاردهم به استانها تصریح کرد: این سفرها فرصت مناسبی برای پیگیری و تکمیل پروژههای نیمهتمام است و باید از این ظرفیت برای بررسی مسائل، ارائه پیشنهادهای کارشناسی، تصویب مصوبات لازم و تأمین منابع و اعتبارات مورد نیاز استفاده شود.
غراوی افزود: همه تلاش ما این است که از تمامی ظرفیتهای ملی، استانی و شهرستانی برای توسعه گیلان، تکمیل پروژههای عمرانی و افزایش سطح خدماترسانی به مردم استفاده کنیم.
افتتاح ۴۳ پروژه در آستانهاشرفیه
وی با اشاره به پروژههای شهرستان آستانهاشرفیه نیز گفت: ۴۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۸۷ میلیارد تومان در این شهرستان آماده افتتاح و بهرهبرداری است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژهها در بخشهای مختلف میتواند بخشی از نیازهای مردم شهرستان را برطرف کرده و به بهبود زیرساختها و ارتقای سطح خدماترسانی در آستانهاشرفیه کمک کند.
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