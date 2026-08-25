ثبت سالانه ۵ تخلف برای هر خودرو در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب عبداللهپور روز سه شنبه با تاکید بر ضرورت اصلاح نگاه جامعه به مقوله رانندگی اظهار کرد: رانندگی را نباید صرفاً حرکت دادن خودرو دانست؛ رانندگی یعنی حرکت در چارچوب قوانین و رعایت حقوق سایر استفادهکنندگان از معابر.
وی افزود: وقتی به طور متوسط برای هر خودرو ۵ تخلف شناسایی و ثبت میشود، باید در کنار اقدامات کنترلی و نظارتی به ریشههای این رفتارها نیز توجه کنیم و آموزش را جدی بگیریم.
عبداللهپور با بیان اینکه آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی باید از دوران کودکی آغاز شود گفت: آموزش ترافیکی نباید فقط در زمان دریافت گواهینامه اتفاق بیفتد، بلکه لازم است از سالهای ابتدایی زندگی آغاز و بهصورت مستمر در مدارس و مراحل مختلف زندگی ادامه پیدا کند.
مدیر عامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حملونقل شهرداری تبریز ادامه داد: بسیاری از رفتارهای ترافیکی افراد در طول سالها شکل میگیرد و اگر قرار است شاهد کاهش تخلفات و حوادث باشیم، باید فرهنگ صحیح استفاده از معابر را از کودکی آموزش دهیم.
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