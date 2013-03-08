۱۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۰۳

آلمان خواستار کمک چین به حل بحران در شبه جزیره کره شد

وزیر امور خارجه آلمان برای حل بحران کره و پایان دادن به تنش های موجود میان سئول و پیونگ یانگ خواستار نقش آفرینی چین در این زمینه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "گیدو وستروله" امروز جمعه از چین خواست تا از نفوذ خود استفاده کرده و کره شمالی را به توقف تهدیداها و اقدامات تحریک آمیز خود تشویق کند، زیرا این روند سبب انزوای بیشتر کره شمالی و فقر این کشور می شود.

در پی تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت و تحریم بخش تجاری و بانکداری کره شمالی و اعمال محدودیت در سفرهای مقامات این کشور، وزارت خارجه روسیه امروز جمعه نیز در بیانیه ای با تاکید بر لزوم توقف برنامه هسته ای کره شمالی، خواستار ازسرگیری هرچه سریعتر مذاکرات شش جانبه شد و از این مذاکرات به عنوان تنها راه حل موجود برای پایان دادن به تنش ها در شبه جزیره کره یاد کرد.

 

 

