طريقت منفرد به عنوان وزير پيشنهادي بهداشت به مجلس معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، متن نامه محمود احمدي نژاد به شرح زير است:



بسم الله الرحمن الرحيم



جناب آقاي دكتر لاريجاني



رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي



سلام عليكم



با استعانت از ذات اقدس الهي و با احترام به پيشگاه ملت بزرگوار ايران و نمايندگان محترم مردم، در اجراي اصول 78 و 134 قانون اساسي ، جناب آقاي دكتر محمد حسن طريقت منفرد را بعنوان وزير پيشنهادي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت اخذ رأي اعتماد به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي نمايد.



محمود احمدي نژاد