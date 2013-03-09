طريقت منفرد به عنوان وزير پيشنهادي بهداشت به مجلس معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، متن نامه محمود احمدي نژاد به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر لاريجاني
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم
با استعانت از ذات اقدس الهي و با احترام به پيشگاه ملت بزرگوار ايران و نمايندگان محترم مردم، در اجراي اصول 78 و 134 قانون اساسي ، جناب آقاي دكتر محمد حسن طريقت منفرد را بعنوان وزير پيشنهادي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت اخذ رأي اعتماد به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي نمايد.
محمود احمدي نژاد
محمود احمدی نژاد در نامه اي دكتر محمد حسن طريقت منفرد را به عنوان وزير پيشنهادي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت اخذ رأي اعتماد به مجلس شوراي اسلامي معرفي کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، متن نامه محمود احمدي نژاد به شرح زير است:
کد مطلب 2014518
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