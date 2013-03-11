یک صهیونیست در مرزهای جنوب لبنان ناپدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونت، پلیس رژیم صهیونیستی شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که یک جوان صهیونیست در منطقه کریات شمونه ناپدیده شده است. در این بیانیه از ساکنان فلسطین اشغالی خواسته شده است هر اطلاعی که در مورد این شخص به دست می آورند در اختیار پلیس قرار دهند.

شمار زیادی از نظامیان رژیم صهیونیستی در حال جستجوی فرد ناپدید شده در مرزهای لبنان هستند. خاطرنشان می شود ارتش رژیم صهیونیستی از یک هفته گذشته تاکنون در حال آموزش نیروهای ویژه خود در مناطق شمال فلسطین اشغالی هستند تا در صورت جنگ آتی با لبنان از آمادگی برخوردار باشند.