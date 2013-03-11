1.5 میلیون لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد دادستانی پیش ازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: با توجه به اینکه ورود خودورهای حامل سوخت قاچاق در سال های گذشته از نقاط مختلف کشور به استان موجب هدر رفت سرمایه ملی و همچنین نگرانی مسئولان ذیربط شده بود موضوع تشدید کنترل محورهای مواصلاتی بویژه ایست بازرسی ها به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.



وی افزود: در این رابطه از ابتدای ماه جاری مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید میرزایی در محور بندرعباس به سیرجان حین کنترل خودروهای ورودی به استان، 84 دستگاه خودور کامیون، تانکر، وانت و سواری حامل سوخت قاچاق را شناسایی و متوقف و در بازرسی از خودروها جمعاً یک میلیون و 500 هزار لیتر گازوئیل و دیگر فرآورده های نفتی قاچاق کشف کردند.



جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان خاطر نشان کرد: این محموله ها تحت عنوان حلال، روغن پایه، تینر، ضد یخ، هیدروکربن و مواد اولیه رنگ و ضایعات بوده که با بارنامه های جعلی شرکت های معتبر از شهرستان های تهران، کرج، یزد، مشهد، اصفهان و دیگر استان های مرکزی، قصد ورود به استان و انتقال به کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق دریا داشته اند که با هوشیاری و تلاش پلیس استان توقیف شده است.



سرهنگ دادستانی با تأکید بر جدیت و قاطعیت پلیس در برخورد با قاچاقچیان سوخت و مخلان نظم اقتصادی یادآور شد: نوع پوشش برخی از خودروهای حامل سوخت، غالباً به صورت جاسازی در بشکه های 220 لیتری و مشکی که به طرز ماهرانه ای در زیر کارتن های خالی و بار سبزیجات جاسازی شده بود است.