  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۳۳

دادستانی مطرح کرد:

1.5 میلیون لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان کشف شد

1.5 میلیون لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان کشف شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان از کشف 1.5 لیتر سوخت قاچاق در استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد دادستانی پیش ازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: با توجه به اینکه ورود خودورهای حامل سوخت قاچاق در سال های گذشته از نقاط مختلف کشور به استان موجب هدر رفت سرمایه ملی و همچنین نگرانی مسئولان ذیربط شده بود موضوع تشدید کنترل محورهای مواصلاتی بویژه ایست بازرسی ها به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این رابطه از ابتدای ماه جاری مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید میرزایی در محور بندرعباس به سیرجان حین کنترل خودروهای ورودی به استان، 84 دستگاه خودور کامیون، تانکر، وانت و سواری حامل سوخت قاچاق را شناسایی و متوقف و در بازرسی از خودروها جمعاً یک میلیون و 500 هزار لیتر گازوئیل و دیگر فرآورده های نفتی قاچاق کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان خاطر نشان کرد: این محموله ها تحت عنوان حلال، روغن پایه، تینر، ضد یخ، هیدروکربن و مواد اولیه رنگ و ضایعات بوده که با بارنامه های جعلی شرکت های معتبر از شهرستان های تهران، کرج، یزد، مشهد، اصفهان و دیگر استان های مرکزی، قصد ورود به استان و انتقال به کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق دریا داشته اند که با هوشیاری و تلاش پلیس استان توقیف شده است.

سرهنگ دادستانی با تأکید بر جدیت و قاطعیت پلیس در برخورد با قاچاقچیان سوخت و مخلان نظم اقتصادی یادآور شد: نوع پوشش برخی از خودروهای حامل سوخت، غالباً به صورت جاسازی در بشکه های 220 لیتری و مشکی که به طرز ماهرانه ای در زیر کارتن های خالی و بار سبزیجات جاسازی شده بود است.

 

 

کد مطلب 2016262

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها