نتایج انتخابات دوما: حزب روسیه واحد ۳۴۹ کرسی به دست آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «الا پامفیلووا» رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه امروز جمعه اعلام کرد: حزب روسیه واحد، ۳۴۹ کرسی، حزب کمونیست روسیه ۳۷ کرسی، حزب لیبرال دموکرات ۲۳ کرسی، حزب مردم جدید ۱۹ کرسی، حزب روسیه عادل ۱۷ کرسی و حزب رودینا یک کرسی در نهمین دوره دومای دولتی روسیه به دست آوردند.

رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه سپس ادامه داد: ۴ نامزد مستقل و ۴۶ شرکت کننده و افراد دارای سابقه خدمت در عملیات نظامی ویژه نیز موفق به کسب کرسی شدند.

کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه در ادامه، میزان مشارکت را ۵۹.۸ اعلام کرد که بالاترین میزان مشارکت در میان ۳ دور اخیر انتخابات پارلمانی این کشور به شمار می رود.