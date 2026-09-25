تأکید امام جمعه موقت آرادان بر ایستادگی در مسیر منافع ملی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن غائبی در خطبههای نماز جمعه این هفته آرادان که در مسجد صاحبالزمان(عج) برگزار شد، با اشاره به سالگرد ارتحال علامه حسنزاده آملی، اظهار کرد: علما ستونهای علم و فقه و موجب افتخار کشور و مکتب شیعه هستند.
وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی تعابیر ویژهای برای ارتحال علامه حسنزاده آملی بیان کردند، افزود: از جمله این تعابیر، عنوان «علامه ذوالفنون» بود که نشاندهنده عظمت شخصیت والای این عالم برجسته است.
امام جمعه موقت آرادان همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سیدحسن نصرالله، ابراز کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به رزمندگان حزبالله، شهید نصرالله را «سیدالشهدای جبهه مقاومت» نامیدند.
غائبی با بیان اینکه به تعبیر رهبر شهید انقلاب اسلامی، بزرگان جبهه مقاومت مانند شهید نصرالله نهال مقاومت را با عمر خود به درختی تنومند تبدیل کردند، تأکید کرد: تعبیری که معظمله درباره شهید نصرالله داشتند، بسیار ویژه و خاص بود و این موضوع نشاندهنده جایگاه و شخصیت والای این شهید است.
وی با بیان اینکه همه وعدههای خداوند تحققپذیر و یقینی است، افزود: همانطور که روزی برای آزادسازی خرمشهر و آبادان دعا میکردیم، دور نیست که آزادی کامل لبنان را نیز مشاهده کنیم و این وعده دور نخواهد بود.
امام جمعه موقت آرادان با اشاره به تحولات منطقه بیان کرد: در برهه کنونی شاهد دستوپا زدنهای بیهوده دشمن صهیونیستی پیش از نابودی هستیم و وعده الهی بهزودی محقق خواهد شد و دشمن به پایان محتوم خود خواهد رسید.
غائبی در ادامه با اشاره به سخنرانی رئیسجمهور در سازمان ملل، اظهار کرد: پزشکیان حرف دل یک ملت را با صلابت و اقتداری ویژه بیان کرد و این موضوع موجب شادی ملت شد.
وی افزود: رئیسجمهور با این مواضع، خود را در معرض دعای خانوادههای شهدا قرار داد و امیدواریم خداوند به همه دولتمردان و مسئولان ما توفیق دهد تا با صلابت و اقتدار در مسیر حفظ منافع ملی، استقلال و امنیت کشورمان ایستادگی کنند.
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