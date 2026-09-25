محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، پدیده شرجی و افزایش رطوبت در سواحل و مناطق جنوب‌شرقی و تا حدودی بخش‌های مرکزی استان تا اواسط هفته پیش‌رو ادامه دارد.

وی افزود: تا اواخر وقت یکشنبه، سرعت وزش باد در مناطق شمال‌غربی، غربی، جنوب‌غربی و بخش‌های مرکزی استان در حد متوسط و گاهی نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود؛ از این رو برخاستن گردوغبار محلی طی ساعاتی از بعدازظهرها در این مناطق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به وضعیت دمایی و دریایی استان بیان کرد: تا روز دوشنبه تغییرات محسوس دمایی در استان نخواهیم داشت؛ همچنین تا اواخر وقت فردا شمال خلیج فارس مواج پیش‌بینی می‌شود.

سبزه‌زاری در پایان تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته، شوش با دمای ۴۷.۳ و ایذه با ۱۹.۷ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط خوزستان گزارش شدند؛ همچنین در این مدت بیشینه دمای اهواز به ۴۳.۹ و کمینه آن به ۲۳.۴ درجه سانتی‌گراد رسید.