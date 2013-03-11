به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی احمدلو مدیر توسعه امور گردشگری سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری، گفت: امسال شهرداری تهران برای اولین بار قصد دارد فعالیت‌های مربوط به گردشگری در شهر تهران را ساماندهی کند، به شکلی که وقتی مسافری وارد تهران می‌شود از ابتدای ورود تا زمان ترک شهر متوجه این هماهنگی و یک‌دست بودن خدمات در شهر بشود.

احمدلو پیش‌بینی کرد که بیش از ۳ میلیون مسافر نوروزی به مقصد تهران در تعطیلات نوروز به تهران بیایند، در حالی که پیش‌بینی می‌شود شهروندانی که سال جاری در طول تعطیلات در تهران می‌مانند بیش از سال‌های گذشته باشند.

غرفه‌های راهنمای گردشگران و بسته‌های گردشگری

به گفته احمدلو بر اساس این برنامه پیش‌بینی شده‌است شهروندانی که از ۹ مبدأ ورودی شهر تهران وارد شهر می‌شوند در همان ابتدای ورود با غرفه‌های استقبال و راهنمای گردشگری مواجه شوند. این غرفه‌ها در ۹ نقطه شهر تهران یعنی جاده شهر ری به ورامین، اتوبان امام رضا (ع)، اتوبان شهید بابایی، اتوبان قم، جاده قدیم قم، اتوبان کرج، جاده مخصوص کرج، جاده قدیم کرج و اتوبان ساوه مستقر خواهند شد و اطلاعات مورد نیاز گردشگران و مسافران از جمله بسته‌های گردشگری را شامل کتابچه گردشگری، نقشه گردشگری شهر تهران، سی‌دی فرهنگی و مواد فرهنگی دیگر در اختیار مسافران قرار خواهند داد.

معاون توسعه امور گردشگری سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران گفت: پیش‌بینی شده‌است استفاده از مترو و خطوط بی‌آر‌تی شهر تهران و همچنین باغ موزه‌ها و اماکن وابسته به شرکت توسعه فضاهای فرهنگی از جمله باغ‌موزه قصر تهران برای مسافرانی که از تهران‌کارت برخوردار باشند کاملا رایگان باشد و بخش اعظم مقاصد گردشگری تهران نیز برای دارندگان تهران کارت تخفیف‌های ویژه در نظر گرفته‌اند.

مجتبی احمدلو اشاره کرد که این کارت‌ها تا تاریخ ۱۶ فروردین سال آینده اعتبار خواهند داشت و با استفاده از آنها گردشگران و مسافران نوروزی می‌توانند از امکانات در نظر گرفته‌شده بهره‌مند شوند. مدیر توسعه گردشگری سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران گفت: تهران‌کارت یک پروژه بلند مدت خواهد بود که نسخه هوشمند آن تا اردیبهشت ماه سال آینده به وارد خدمات شهری تهران خواهد شد تا خدمات‌رسانی گردشگری در شهر تهران را تسهیل کند.

استفاده از فن‌آوری‌های روز برای راهنمایی گردشگران

به گفته مجتبی احمدلو قرار است امسال از فن‌آوری‌های نو برای راهنمایی گردشگران در سطح شهر تهران استفاده شود. وی با اشاره به جذابیت‌ها و تسهیل اطلاع‌رسانی با استفاده از ابزار اطلاع‌رسانی نوین گفت: «نوروز امسال از چند امکان تازه اطلاع‌رسانی و گردشگری در سطح تهران بهره‌برداری خواهد شد که گردشگران، مسافران نوروزی و شهروندان تهرانی می‌توانند با استفاده از ‌آنها اطلاعات جامع، به روز و دقیقی در مورد اماکن گردشگری، مسیرهای رفت و آمد و تسهیلات نوروزی شهرداری دریافت کنند.»

احمدلو از جمله این برنامه‌ها به اطلاع‌رسانی با استفاده از بارکدهای دو بعدی (کد QR)، سامانه تلفنی و پیامکی ۱۳۷ شهرداری تهران، سی‌دی‌های راهنمای گردشگری، باشگاه آن‌لاین گردشگری تهران و وب‌سایت ستاد گردشگری نوروزی اشاره کرد که تا پیش از فرا رسیدن تعطیلات نوروز کاملاً عملیاتی خواهند شد و در طول فصل سفرهای نوروزی به خدمات‌رسانی در زمینه گردشگری می‌پردازند.

خدمات گردشگری از طریق آژانس‌های مسافرتی

مجتبی احمدلو با اشاره به مشارکت آژانس‌های مسافرتی در برنامه‌های گردشگری نوروز امسال تهران گفت: ۲۳ رینگ گردشگری برای شهر تهران در نظر گرفته‌شده‌است که مسافران و شهروندان تهرانی می‌توانند از طریق ۷ آژانس طرف توافق ستاد گردشگری نوروزی برای استفاده از این مسیرها استفاده کنند. ۱۷ رینگ نیم‌روزه گردشی و ۶ رینگ یک روزه تورهای گردشگری اصلی در نظرگرفته‌شده برای تهران‌گردان است که می‌توانند از طریق آژانس‌های مسافرتی برای شرکت در آنها اقدام کنند.

