گردشگران شکایات خود را ایمیل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، پست الکترونیکی به آدرس daftar@ichto.ir با هدف آگاهی از نواقص تاسیسات گردشگری، رسیدگی به شکایات در کوتاه ترین زمان ممکن و افزایش رضایتمندی گردشگران راه اندازی شده است.

اکنون امکان استفاده از این پست الکترونیکی در سایت ستاد مرکزی سفرهای کشور به آدرس www.stsi.ir موجود است و به صورت روزانه توسط کارشناسان دفتر امور مراکز و خدمات گردشگری بررسی و ضمن دسته‌بندی شکایات با همکاری ادارات کل میراث فرهنگی استانهای کشور، اتحادیه ها و مراکز فرابخشی مرتبط مرتفع می شوند.

همزمان با فراهم آوردن امکان تعامل بیشتر با گردشگران و رفع معایب موجود از طریق این پست الکترونیکی، ناظرین دفتر امور مراکز و خدمات گردشگری نیز طی چند دوره، بررسی نحوه رعایت ضوابط و استانداردهای لازم در تاسیسات گردشگری سراسر کشور و فراهم آوردن زمینه رضایمندی گردشگران در ایام نوروز 92 را در دستور کار قرار داده اند.