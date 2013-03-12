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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۳۰

گردشگران شکایات خود را ایمیل کنند

گردشگران شکایات خود را ایمیل کنند

پست الکترونیکی برای رسیدگی به شکایت گردشگران در کوتاهترین زمان ممکن راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پست الکترونیکی به آدرس daftar@ichto.ir با هدف آگاهی از نواقص تاسیسات گردشگری، رسیدگی به شکایات در کوتاه ترین زمان ممکن و افزایش رضایتمندی گردشگران راه اندازی شده است.

اکنون  امکان استفاده از این پست الکترونیکی در سایت ستاد مرکزی سفرهای کشور به آدرس www.stsi.ir موجود است و به صورت روزانه توسط کارشناسان دفتر امور مراکز و خدمات گردشگری بررسی و ضمن دسته‌بندی شکایات با همکاری ادارات کل میراث فرهنگی استانهای کشور، اتحادیه ها و مراکز فرابخشی مرتبط مرتفع می شوند.

همزمان با فراهم آوردن امکان تعامل بیشتر با گردشگران و رفع معایب موجود از طریق این پست الکترونیکی، ناظرین دفتر امور مراکز و خدمات گردشگری نیز طی چند دوره، بررسی نحوه رعایت ضوابط و استانداردهای لازم در تاسیسات گردشگری سراسر کشور و فراهم آوردن زمینه رضایمندی گردشگران در ایام نوروز 92 را در دستور کار قرار داده اند.

کد مطلب 2017285

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