مانور نمادین اعضای ستاد تسهیلات سفر/ افزایش سفرهای داخلی در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست اعضای ستاد تسهیلات سفرهای کشور که دوشنبه در ساختمان ارگ آزادی برگزار شد، ارگانهای دولتی مانند سازمان حمل و نقل جاده ای، مرکز فوریتهای پزشکی، امداد و نجات و... به ارائه گزارشی از فعالیت های خود در این ایام پرداختند. همچنین به صورت نمادین خودروهای متعلق به هر یک از ارگان‌های تحت نظارت ستاد تسهیلات سفر از محل سازمان میراث فرهنگی به استان های مختلف انتقال داده شدند و در مقابل اعضای ستاد رژه رفتند.

در این مراسم سهرابی مشاور و مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما گفت: امسال صدا و سیما قصد دارد برای افرادی که ایام عید را در خانه سپری می کنند برنامه های مناسبی اجرا کند به همین دلیل شبکه "شما" از ده روز پیش به صورت ویژه برنامه هایی با موضوع قابلیتهای ایران در حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و معرفی آئین های نوروزی استانهای کشور را شروع کرده است. همچنین 119 هزار و 585 دقیقه برنامه رادیویی تدارک دیده شده است.

وی تصریح کرد: از آنجایی که مطبوعات کشور در ایام نوروز تعطیل هستند بار اطلاع رسانی و خبررسانی بر دوش صدا و سیما است به همین دلیل ستاد خبری با همکاری شبکه خبر راه اندازی کرده ایم.

در ادامه این برنامه محمد جعفریان قائم مقام جمعیت هلال احمر کشور و یکی از اعضای ستاد تسهیلات سفر گفت: طرح کلی راهنمایان و امداد و نجات مسافران نوروزی را در دستور کار داریم به همین دلیل به خدمات و امکانات خود را 51.3 درصد افزایش داده ایم. همچنین پیش بینی می کنیم امسال سفرهای داخلی مردم در ایام نوروز بیشتر شود.

قائم مقام جمعیت هلال احمر کشور بیان داشت: 1219 پایگاه جمعیت هلال احمر در ایام نوروز فعالیت خواهند کرد که 447 پایگاه آن ثابت و 772 موقت هستند در این پایگاهها 6 هزار و 610 نیرو به صورت شبانه روزی فعالیت می کنند و توسط دو هزار و200 نیروی ذخیره پشتیبانی می شوند.

افزودن چهار بالگرد به بالگردهای هلال احمر

وی گفت: تعداد 4 دستگاه بالگرد برای خدمات رسانی به مسافران در ایام نوروز به تعداد بالگردهای جمعیت هلال احمر اضافه شده است به همین دلیل اکنون 17 بالگرد در سطح کشور می تواند خدمات بدهند.

وی بیان کرد: خط تماس 147 بدون گرفتن کد فعال شده است و تمام تلفن های همراه می توانند با این شماره تماس برقرار کنند تا در اسرع وقت نیروها به محل مورد نظر اعزام شوند .

جعفریان از ارائه خدمات هلال احمر توسط 18 هزار نیروی داوطلب خبر داد و گفت: 65 درصد آنها نیروی مرد هستند یعنی نزدیک به 15 میلیون قلم کالای فرهنگی در ایام نوروز توزیع خواهد شد.

جعفریان گفت: چهار نوع چادر در جاده های کشور مستقر خواهد شد که یکی از آنها مربوط به توزیع اقلام فرهنگی است. چادرهای دیگر برای انجام فرضیه نماز در نظر گرفته شده است و در صنوف دیگر از آنها به عنوان فضای دوستدار کودک استفاده می شود. چادرهای سنجش سلامت برای ارائه خدمات اولیه به مسافران و سنجش سلامت خودرو نیز در نظر گرفته شده است. امسال به نقشه های تکمیلی از نقاط پرخطر کشور را همراه با نقشه سیاحتی کشور در میان مسافران توزیع خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بیشترین تصادفات در محور تهران- مشهد و شاهرود به سبزوار انجام می شود به همین دلیل امسال این محورها را تحت پوشش ویژه ای قرار داده ایم.

در ادامه این برنامه محمد طالبیان رئیس مرکز فوریت های پزشکی و یکی از اعضای ستاد تسهیلات سفر بیان کرد: 175 ایستگاه سلامت به گردشگران و مسافران نوروزی خدمات می دهد و حدود 4 هزار و 186 آمبولانس فعال و 56 اتوبوس که هر کدام ظرفیت 14 تخت را دارند آماده خدمات رسانی است. 52 موتورسیکلت با عنوان موتورآمبولانس ماموریت دارند تا بر سر بیمار حاضر شوند. همچنین 17 هزار و 800 نیرو در تمام برنامه های ستادی و عملیاتی حضور خواهند داشت و در نوروز سال 91 حدود 131 هزار ماموریت انجام داده ایم که از این تعداد 25 هزار ماموریت ترافیکی و 105 هزار ماموریت درون شهری بوده است.

در این برنامه جواهری نماینده سازمان تعزیرات نیز حضور داشت و اعلام کرد: سازمان میراث فرهنگی فعالیت نظارتی خود را از روز 15 اسفند ماه شروع کرده و تا بیستم فروردین 92 در دو نوبت صبح و بعدازظهر ادامه داد.

وی بیان کرد: این سازمان در سه بخش کالا، خدمات و قاچاق فعالیت دارند که تاکنون 12 هزار پرونده به این سازمان ارجاع داده شده است. بنابراین از مسافران می خواهیم هر مشکلی که داشته اند در ایام نوروز تا ساعت 9 شب به این سازمان اعلام کنند.

عبدالرضا امیدوار شهری، مدیرکل سازمان هواشناسی نیز به ارائه گزارشی از فعالیت های سازمان متبوع خود پرداخت و گفت: روزانه دو بار وضعیت هوا را پیش بینی می کنیم و 48 ساعت از وقوع هر پدیده ای آن را به عموم مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد، اما این پیش بینی ها از روز شنبه به صورت ویژه تر خواهد بود تا مردم می توانند برای اطلاع از آن به سایت سازمان هواشناسی مراجعه کنند. همچنین در حوزه اطلاع رسانی و هواشناسی هشدارهای ویژه دریایی را به بخش حمل و نقل دریایی و جهاد کشاورزی ارائه خواهیم کرد.

هواشناسی به کمک راهداری می آید

وی افزود: ما می توانیم دو تا سه ساعت قبل از رخداد یخ‌زدگی در جاده ها وضعیت هوا را پیش بینی کنیم تا دوستان ما در سازمان راهداری و جاده ای اقداماتی مانند شن پاشی را انجام دهند تا از بسته شدن جاده ها جلوگیری شود.

امیدوار شهری تصریح کرد: همکاران ما در سازمان هواشناسی به صورت شبانه روز حضور دارند بنابراین اگر کسی نتواند از طریق سامانه های اطلاع رسانی این سازمان و یا اخبار رادیو و تلویزیون از وضعیت هوا مطلع شود می تواند به این مراکز مراجعه کند و یا با شماره تلفن 66070023 تماس بگیرد.

کربلایی فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی گفت: در موزه ها و کاخ های تاریخی تدابیر ویژه‌ای برای ایام نوروز اندیشیده ایم همچنین 3 هزار و 300 نفر از نیروهای یگان حفاظت فعال هستند تا از مسائلی مانند حفاری های غیرمجاز و غیره جلوگیری کنند.

در ادامه امیر چرخیان به عنوان نماینده جامعه راهنمایان تور در ستاد تسهیلات سفرهای کشور گفت: امسال گردشگران خارجی مایلند زودتر به ایران بیایند در حالیکه سال های گذشته آنها به دلیل حجم مسافرت ها در ایام نوروز از نیمه بهار به ایران می آمدند ما تلاش داریم تا گردشگران خارجی را با جشن ها و آئین های ایرانیان بیشتر آشنا کنیم.