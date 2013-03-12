مژده لواسانی سردبیر و تهیه‌کننده "یادمان باشد" درباره این برنامه رادیویی به خبرنگار مهر گفت: این برنامه به مناسبت روز بزرگداشت مقام شهدای 22 اسفند ساخته شده است. در واقع دلم می‌خواست تلنگری به نسل جوان بزنم تا همگی یادمان نرود بودن‌های آرام امروزمان مدیون رفتن‌های چه انسان‌هایی است. افرادی که خیلی وقت‌ها اسامی‌شان را در کوچه و خیابان می‌بینیم و از آنها ساده می‌گذریم. در حالی که آنها تنها یک نام نیستند بلکه نشان بزرگی برای تک تک ما به حساب می‌آیند.

وی افزود: در این برنامه سراغ یکی از کوچه‌های شهر که به نام برادران عبدالهی نامگذاری شده است، رفته‌ و خانواده‌شان را پیدا کرده‌ایم و با حضور در منزل آنها با پدر و مادرشان صحبت کرده‌ایم.

این مجری تلویزیون و گوینده رادیو خاطرنشان کرد:‌ همچنین مقام شهید و از شهید گفتن را در حوزه ادبیات و سینما نیز بررسی کرده‌ایم. در این راستا با مهدی دهقان نیری برگزیده کتاب سال دفاع مقدس که جانباز و البته مدیر رادیو نمایش است گفتگو کرده‌ و خاطراتی را از زبان او می‌شنویم.

گفتگو با صمدی، حسینی و بایگان

لواسانی که اجرای "یادمان باشد" را نیز خود بر عهده دارد، یادآور شد: یدالله صمدی، شهاب حسینی و افسانه بایگان کارگردان و بازیگران سریال "شوق پرواز" با موضوع زندگی شهید عباس بابایی هستند که با آنها از تاثیرات کار در این مجموعه گفتگو کرده‌ و از عنایاتی که شهید بابایی به سریال داشته، مطلع شده‌ایم، مثل لحظاتی که آنها در پروژه دچار مشکل می‌شده‌اند و معجزه شهید بابایی به کمکشان می‌آمده است.

وی همچنین از پخش صدای شهیدان همت و آوینی در برنامه خبر داد و گفت: فرمان عملیات شهید همت را پیدا کرده‌ایم و آن را پخش می‌کنیم. در واقع این برنامه 30 دقیقه‌ای در تداوم برنامه‌های قبلی من همچون "مصطفای عشق" درباره شهید چمران یا "اینجا ایران است و من تو را دوست دارم" درباره رحلت حضرت امام (ره) است و عشق به شهدا و اعجاز نام آنها را نشان می‌دهد.

"یادمان باشد" امشب ساعت 21 از شبکه جهانی صدای آشنا روی آنتن می‌رود. "مصطفای عشق" در دوازدهمین جشنواره بین المللی رادیو رتبه سوم در بخش تهیه‌کنندگی را از آن خود کرد.