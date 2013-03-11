مشاركت هيأت ايران به رياست وزير كشور در اجلاس كميسيون مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، وی در سخنان خود ابراز داشت عليرغم تلاش اعضاي جامعه جهاني و دولت جمهوري اسلامي افغانستان، معضل کشت مواد مخدر از منشأ آن کشور همچنان به قوت خود باقي است. براساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد در سال 2012، علي رغم تلاش‌هاي صورت گرفته توسط دولت افغانستان، نه تنها تعداد استان‌هاي عاري از كشت در آن کشور افزايش نداشته، بلكه سطح زير كشت اين مواد نسبت به سال قبل از آن حدود 18 درصد رشد داشته است. وي تصريح نمود جمهوري اسلامي ايران باور دارد كه علل ريشه‌اي اين روند رو به وخامت در افغانستان در جريان يك دهه گذشته بايد به صورت جدي مورد واكاوي قرار گيرد.



دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر كشورمان همچنين تصريح نمود كه بايد در نظر داشت لازمه مقابله با كشت و توليد غيرقانوني مواد مخدر، استفاده از راهبردهاي همگرا و پايدار كنترل مواد مخدر شامل توسعه جايگزين، انهدام مزارع و اقدامات انتظامي در كنار يكديگر است و آشكار است كه مجموعه اين اقدامات نمي‌تواند بدون عزم و مساعدت جامعه بين‌المللي صورت پذيرد.



وزير كشور در بخش ديگري از سخنان خود ابراز داشت: جمهوري اسلامي ايران مقابله با اين بليه خانمانسوز را بر پايه ارزش‌هاي ديني خود، و نيز در راستاي اجراي مفاد كنوانسيون‌ها و ديگر اسناد بين‌المللي مربوط به کنترل مواد مخدر همواره مد نظر داشته است و در همين راستا نيروهاي مبارزه با مواد مخدر جمهوري اسلامي ايران، در سال 2012 موفق به كشف بيش از 520 تن انواع مواد مخدر شده‌اند.

