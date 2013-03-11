ممنوعيت تردد موتور سیکلت ها در شب چهارشنبه سوری/وظیفه پلیس تامین امنیت است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احد کریمی ظهر دوشنبه در نشست خبری که در محل فرماندهی پلیس مشهد برگزار شد اظهار کرد: ایجاد امنیت و آرامش برای شهروندان و زائران اولین وظیفه نیروی انتظامی مشهد است.

وی افزود: نیروی انتظامی وظیفه خودش می داند در چهارشنبه آخر سال در راستای توسعه امنیت و جلوگیری از حوادث ناگوار تلاش خودش را افزایش دهد.

فرمانده نیروی انتظامی مشهد عنوان کرد: در چهارشنبه سوری سال گذشته دو مطلب به مرحله اجرا گذاشته شد که یکی بحث گستردگی حضور و همکاری مردم بود و دیگر اینکه سال گذشته کمترین حوادث پایان سال در چند سال گذشته رخ داد.

وی افزود: همکاری صمیمانه مردم و همچنین حضور گسترده نیروی انتظامی باعث شد چهارشنبه سوری سال گذشته با شرایط بسیار مناسب تری نسبت به سالیان قبل برگزار شود.

سرهنگ کریمی بیان کرد: نیروی انتظامی مشهد در سال جاری حضور خودش در سطح شهر گسترش داده و حضور پلیس را از 110 نقطه سال گذشته به 140 نقطه در 10 بلوک رسانده است.

وی افزود: کلیه امکانات نیروی انتظامی به اضافه یگان ویژه این نیرو به منظور گسترش امنیت و آرامش روانی مردم در چهارشنبه پایان سال آمده هستند و با قانون شکنان و هنجار شکنانی که قصد برهم زدن آرامش و امنیت مردم را داشته باشند برخورد خواهند کرد.

وی همچنین با اشاره به همکاری نیروی انتظامی با بسیج مردمی خبر داد و بیان کرد: امسال نیز مانند سال گذشته بسیج و نیروی انتظامی در تعامل با هم در حفظ امنیت مراسم چهار شنبه آخر سال فعالیت خواهند کرد.

تردد موتور سیکلت ها در شب چهارشنبه سوری ممنوع است

فرمانده انتظامی مشهد گفت: از ساعت 16 روز چهارشنبه پایان سال تا ساعت چهار بامداد روز پنج شنبه تردد موتور سیکلت ها بویژه در مناطق پر تردد شهر ممنوع است.

وی افزود: در صورتی که موتور سیکلتی در این بازه زمانی متوقف شود تا پایان تعطیلات نوروزی در پارکینگ خواهد ماند.

کریمی بيان کرد: وسائل نقلیه دیگری هم که با سلب آرامش و ایجاد مزاحمت برای مردم به دنبال ایجاد سرو صدا و مزاحمت برای مردم باشند شناسایی و پس از ثبت شماره پلاکشان در فرضت مقتضی به پارکینگ سپرده خواهند شد.

سه هزار و 900 طرح منطقه ای داشته ایم

وی همچنین با اشاره به طرح های متعدد منطقه ای که در نیروی انتظامی مشهد اجرا شده است اظهار کرد: در سال جاری سه هزارو 900 طرح منطقه ای داشته ایم.

وی افزود: بسیاری از این عملیات ها با اطلاعات رسیده مردمی صورت پذیرفته و در مجموع توانسته ایم حدود 95 هزار مظنون را در طی همین مدت دستگیر و تحویل مقامات قضایی دهیم.

فرمانده انتظامی مشهد بیان کرد: افراد دستگیر شده اغلب مجرم بوده اند و کمتر فرد بی گناهی در بین مظنونان دستگیر شده حضور داشته است.

حدود یک میلیون تماس با پلیس 110 گرفته شده است

سرهنگ احد کریمی بيان کرد: در سال جاری حدود یک میلیون تماس با پلیس 110 گرفته شده که حاصل این تماس های مردمی بیش از 90 هزار عملیات پلیسی بوده است.

وی افزود: افزایش خطوط 110 مشهد نیز یکی از کار های بوده که در سال جاری به منظور افزایش سرعت دسترسی مردم به پلیس صورت پذیرفته است.

کریمی گفت: در طرح افزایش امنیت عمومی که از حدود 15 روز قبل شروع شده است 60 دستگاه موتور سیکلت به دیگر وسائل نقلیه پلیس مشهد اضافه شده است.

کاهش 26 درصدی جرائم به عنف

وی همچنین با اشاره به کاهش چشمگیر سرقت های به عنف در مشهد بیان کرد: امسال هیچ موردی از سرقت مسلحانه از طلا فروشی های سطح شهر نداشته ایم.

فرمانده انتظامی مشهد اظهار کرد: کاهش سرقت از طلا فروشی ها به دلیل رعایت نکات حفاظتی از جانب صاحبان طلافروشی ها بوده و آگاهی بخشی پلیس در این مورد نیز تاثیر زیادی داشته است.

وی افزود: حضور گسترده پلیس و احاطه خوبی که باعث گسترش امنیت اجتماعی و عمومی نیروی انتظامی در جامعه شده را نیز نباید در کاهش سرقت های به عنف نادیده گرفت.

کریمی عنوان کرد: پلیس مشهد موفق شد در سال جاری هشت هزارو 663 توزیع کننده مواد مخدر را دستگیر و تحویل مراجع قضایی دهد.

وی افزود: از این تعداد فرد دستگیر شده یک تن و 450 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

سرهنگ احد کریمی همچنین با اشاره به بحث جمع آوری ارازل و اوباش مشهد اظهار کرد: پلیس تعداد 105 نفر از ارازل و اوباش را با همکاری و تعامل با رئیس پلیس اطلاعات و امنیت و اطلاعات مردمی دستگیر کرده است.