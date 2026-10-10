به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی‌زاده ظهر شنبه در نخستین نشست حامیان جمعیت شهرستان ساوه اظهار کرد: تجربه‌های موفق کشور، از جمله پیروزی انقلاب اسلامی و نهضت سوادآموزی، نشان می‌دهد که مشارکت مردم از عوامل مؤثر در پیشبرد برنامه‌های ملی و حل مشکلات اجتماعی است.

وی با اشاره به تجربه نهضت سوادآموزی افزود: در این حرکت، مردم به مشارکت مستقیم در آموزش و انتقال سواد تشویق شدند، این رویکرد با بهره‌گیری از ظرفیت خانه‌ها، مساجد و مدارس گسترش یافت و به الگویی برای مشارکت اجتماعی تبدیل شد.

معاون عملیات و شبکه‌سازی مجمع ملی فعالان جمعیت تصریح کرد: برای حل مسائل اجتماعی نمی‌توان تنها به ساختارهای رسمی و دستگاه‌های اجرایی تکیه کرد، حضور مردم و بهره‌گیری از توان داوطلبانه آنان، زمینه اجرای مؤثرتر برنامه‌ها را فراهم می‌کند.

حجت الاسلام مهدی‌زاده با تشریح رویکرد مجمع ملی فعالان جمعیت گفت: شناسایی، توانمندسازی و شبکه‌سازی افراد دغدغه‌مند در محلات، از محورهای اصلی فعالیت این مجموعه است.

وی افزود: بسیاری از افراد، بدون داشتن مسئولیت رسمی در دستگاه‌های اجرایی، آمادگی دارند برای حمایت از خانواده‌ها و کمک به حل مسائل جمعیتی فعالیت کنند،شناسایی و سازمان‌دهی این ظرفیت‌ها می‌تواند مشارکت اجتماعی را گسترش دهد.

تشکیل گروه‌های مردمی برای حمایت از خانواده‌ها

معاون عملیات و شبکه‌سازی مجمع ملی فعالان جمعیت با تأکید بر ضرورت تعامل گروه‌های مردمی با نهادهای مسئول بیان کرد: شبکه‌های اجتماعی باید در کنار دستگاه‌های حاکمیتی و نهادهای مرتبط فعالیت کنند و هم‌زمان، زمینه حضور مستقل و داوطلبانه شهروندان را فراهم سازند.

وی شکل‌گیری گروه‌های محله‌محور و مادرانه را از برنامه‌های این مجموعه برشمرد و گفت: این گروه‌ها با توجه به نقش زنان و مادران می‌توانند در تقویت حمایت‌های اجتماعی و شناسایی نیازهای خانواده‌ها مؤثر باشند.

حجت الاسلام مهدی‌زاده شناسایی زنان باردار نیازمند حمایت را یکی از کارکردهای این گروه‌ها دانست و افزود: گروه‌های مردمی با شناسایی به‌موقع نیازها می‌توانند خانواده‌ها را به خدمات و حمایت‌های موردنیاز متصل کنند.

وی حمایت از مادران و پیشگیری از سقط جنین را نیز از محورهای فعالیت این شبکه‌ها عنوان کرد و گفت: افزایش آگاهی، همراهی با خانواده‌های نیازمند حمایت و تسهیل دسترسی آنان به خدمات مرتبط، از جمله زمینه‌های فعالیت گروه‌های مردمی در محلات است.

حل مسائل جمعیتی نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است

معاون عملیات و شبکه‌سازی مجمع ملی فعالان جمعیت با تأکید بر ضرورت استمرار برنامه‌های جمعیتی اظهار کرد: حل این مسئله در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان انتظار داشت که با اجرای چند برنامه محدود یا ارائه مشوق‌ها در مدت یک یا دو سال به نتایج پایدار دست یافت.

وی تقویت شبکه‌های اجتماعی، استمرار فعالیت‌های محله‌محور و مشارکت مردم را از الزامات پیشبرد برنامه‌های جمعیتی دانست.

حجت الاسلام مهدی‌زاده شناسایی و گسترش الگوهای موفق محله‌ای، تشکیل گروه‌های حامی خانواده و فرزندآوری و تقویت مطالبه‌گری اجتماعی را از دیگر محورهای فعالیت مجمع ملی فعالان جمعیت عنوان کرد.