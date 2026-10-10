به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی بعدازظهر شنبه در مراسم گرامیداشت روز عصای سفید و هفته نابینایان و کم‌بینایان در شرق مازندران، گفت: بهزیستی وظیفه خود می‌داند در کنار افراد دارای معلولیت باشد و مسیر توانمندسازی آنان را هموار کند.

وی با بیان اینکه نگاه ترحم‌آمیز به نابینایان باید جای خود را به باور توانمندی‌هایشان بدهد، بر لزوم برداشتن موانع پیشرفت این قشر تأکید کرد.

مدیرکل بهزیستی مازندران از برگزاری دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت خبر داد و اظهار کرد: در این آزمون، آموزش‌وپرورش بیشترین سهم استخدامی را در میان دستگاه‌های استان‌ها دارد.

رحمانی همچنین با ارائه گزارشی از حمایت‌های مالی صورت‌گرفته، افزود: پارسال حدود ۸ میلیارد تومان و در نیمه نخست امسال ۱۳ میلیارد تومان برای رفع مشکلات و ارائه خدمات به جامعه هدف نابینا و کم‌بینا اختصاص یافته است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه بهزیستی در متن جامعه و در کنار معلولان حضور دارد، خاطرنشان کرد: شناسایی و رفع موانع، زمینه حضور مؤثرتر نابینایان در عرصه‌های اجتماعی و شغلی را فراهم می‌کند.

مقداد کاظمی، رئیس اداره بهزیستی شهرستان بهشهر، در جشن گرامیداشت هفته عصای سفید، ضمن تبریک این مناسبت به نابینایان و کم‌بینایان، بر حمایت‌های بهزیستی از این جامعه و ضرورت توجه بیشتر به نیازها و مطالبات آنان تأکید کرد.

وی با اشاره به خدمات و حمایت‌های اداره بهزیستی بهشهر از افراد دارای آسیب بینایی، خواستار مشارکت بیشتر مردم و مسئولان در راستای رفع مشکلات این افراد و فراهم‌سازی زمینه حضور فعال‌تر آنان در جامعه شد.

کاظمی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به توانمندی‌های نابینایان و کم‌بینایان و ایجاد فرصت‌های برابر برای حضور آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی تأکید کرد.