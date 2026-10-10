به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، آیین تقدیر از کارشناسان برترسامانه «فرنما» با حضور مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولان و کارکنان معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی و کارشناسان این سامانه از دانشگاه‌های سراسر کشور در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

مصطفی باقری، مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در این مراسم با قدردانی از دانشگاه علامه طباطبائی و دکتر غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه، برای میزبانی این نشست، بر اهمیت شناخت و رصد مستمر وضعیت فرهنگی دانشگاه‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش سامانه «فرنما» در ثبت و گردآوری اطلاعات فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها اظهار کرد: این سامانه می‌تواند ابزار مناسبی برای دستیابی به تصویری دقیق‌تر از وضعیت و عملکرد فرهنگی دانشگاه‌ها باشد.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با تأکید بر اهمیت اطلاعات ثبت‌شده در سامانه «فرنما» گفت: داده‌های این سامانه در ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تخصیص بودجه مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین دقت و کامل بودن اطلاعات ثبت‌شده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

باقری ادامه داد: هرچه اطلاعات فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها دقیق‌تر و کامل‌تر در سامانه ثبت شود، امکان شناخت بهتر ظرفیت‌ها، فعالیت‌ها و وضعیت فرهنگی دانشگاه‌ها نیز فراهم خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت توجه کارشناسان دانشگاه‌ها به ثبت صحیح فعالیت‌ها در سامانه «فرنما» تأکید کرد و گفت: اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه باید بتواند تصویری روشن و قابل اتکا از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها ارائه دهد.