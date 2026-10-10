به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی ساتبا، محسن طرزطلب، مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در آیین امضای تفاهمنامه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، با اشاره به تعامل مؤثر وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد که این وزارتخانه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و کلیدی‌ترین نهادهای اقتصادی کشور، در مسیر توسعه انرژی‌های نو همکاری‌های پیشروانه‌ای داشته و کاملاً در این زمینه همراه بوده است.

او با تأکید بر تداوم این همکاری‌های مشترک، افزود که توجه ویژه به انرژی خورشیدی همواره در زمره سیاست‌های اصلی دولت و رهبر شهید بوده است. طرزطلب همچنین خاطرنشان کرد که برنامه پیش‌رو، دستیابی به ظرفیت ۱۲ هزار مگاواتی در سال آینده است و علاوه بر آن، چند هزار مگاوات دیگر نیز از طریق نیروگاه‌های خورشیدی خانگی تولید و به شبکه افزوده خواهد شد. وی اذعان داشت که اگرچه چالش‌های جدی در این مسیر وجود دارد، اما عزم و تلاش مجموعه برای تحقق این اهداف بیش از پیش خواهد شد.

در ادامه این مراسم، جعفر محمدنژاد، معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا، با تأکید بر اهمیت حیاتی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی برای پایداری فعالیت‌های اقتصادی، اظهار داشت: «بدون برق، هیچ فعالیت اقتصادی ممکن نیست.» وی با بیان اینکه مدل تأمین برق خورشیدی سال‌هاست در سطح جهانی مرسوم است، خاطرنشان کرد که برنامه‌ریزی‌های وزارت نیرو و ساتبا با جدیت در حال پیگیری است تا ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور تا سقف ۳۰ هزار مگاوات گسترش یابد.

محمدنژاد با اشاره به اینکه با وجود محدودیت‌های موجود، ظرفیت فعلی نیروگاه‌های خورشیدی از مرز ۶ هزار و ۱۵۰ مگاوات عبور کرده است، توضیح داد که بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های جدید از طریق نیروگاه‌های انشعابی تأمین خواهد شد؛ به این معنا که باید امکان تولید برق در محل مصرف فراهم شود و در این راستا نقش وزارت اقتصاد حائز اهمیت است.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا در پایان به ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط این سرمایه‌گذاری‌ها، دوره بازگشت سرمایه بین سه تا چهار سال برآورد می‌شود. وی تأکید کرد که این حرکت ارزشمند آغاز شده و با جدیت تداوم خواهد یافت.