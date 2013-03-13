روباه شنی چشمان بیدار شبهای لوت

بهمن ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موقعیت جغرافیایی و شرایط اکولوژیکی خاص بیابان لوت، از دیرباز موجب شده تا در خصوص بهم پیوستگی بسیار ظریف و در عین حال پیچیده و شگفت انگیز عوامل زیستی این بیابان، مطالعات در برگیرنده ای صورت نپذیرد. لذا در گذشته اعلام مکرر وجود مناطق عاری از حیات در لوت ، توسط برخی از محققین بیشتر ناشی از فاصله های مطالعات محیطی در این بوم سازگان است.

به گفته وی،اما با استمرارمطالعات علمی چندساله کارشناسان کانون سبز فارس در بیوم های مختلف لوت و به ویژه با ورود به طولانی ترین کریدور ناحیه کلوت های غرب لوت، که در گذشته غیرقابل عبور اعلام شده بود در حال حاضر به شناخت کامل تری در خصوص وضعیت زمین ریخت شناسی فعالیت شبکه هیدرولوژیک و استعدادهای اکولوژی بیابان لوت دست یافته ایم.

ایزدی اظهار داشت: با استمرار فعالیتهای تحقیقاتی در مناطق مختلف و صعب العبور لوت ، در حال حاضر این بیابان کارنامه ارزنده ای در بیوسفر، در خصوص زندگی و حیات چهل و دو گونه جانوری از جمله حشرات خزندگان و پستانداران را به خود اختصاص داده است.

مدیر کانون سبز فارس تصریح کرد: فقدان آب شرب در داخل بیابان لوت ، محدودیت های خاصی برای گونه های جانوری وگیاهان تنک و پراکنده در لوت شمالی ، جنوبی و شرقی (ریگ یلان) بوجود آورده است و همین موضوع موجب شده تا حیوانات آب مورد نیاز را از طریق رطوبت موجود در گوشت طعمه های خود تامین کنند و برای در امان ماندن از شدت دمای محیط ، بیشتر در شب ها به فعالیت بپردازند.

وی افزود: از جمله پستانداران شکارگری که شبها در لوت آشکار می گردند گربه شنی و روباه شنی است. طی سالهای گذشته در مناطق مختلف لوت به ویژه مناطقی که قبلا فاقد حیات اعلام شده بود بارها حضور روباه شنی، آثار زندگی ، لانه و رد پای این جانور بر شنزارها و توده های ماسه ای نواحی گوناگون لوت ثبت شد که پایداری روباه شنی در شرایط سخت لوت ، همزیستی مقاوم آن گونه با بیوم های بسیار گرم و خشک آن بوم سازگان را هویدا می سازد .

ایزدی یادآور شد: روباه شنی لوت جثه ای بزرگتر از گربه و دست و پایی کوتاه دارد، رنگ موهای اندام آن عموما خاکستری تیره و موهایی به رنگ کرم متمایل به حنایی اطراف چشم و گوش های بزرگ آن را فراگرفته و روی پیشانی تا روی پوزه و زیر گردن آن را موهای سفیدی در برگرفته است.

به گفته وی، زیر چشمان این جانور دو لکه موی مشکی گرد تقریبا به اندازه چشمان آن وجود دارد که این گونه را از سایر همتایانش در اکوسیستم های دیگر متمایز می سازد. پوزه کوتاه روباه شنی ، زیبایی خاص به آن بخشیده است، بین انگشتان دست و پای روباه شنی مملو از مو است تا از کف دست و پای وی بر اثر ممارست با شنهای داغ بستر زیستگاهش محافظت کند. روباه شنی با وجود جثه کوچکش دمی قطور و زیبا دارد که چیزی از دم شاه روباه کم ندارد.

ایزدی تأکید کرد: طی پیمایش های مکرر در لوت، چندین مرتبه موفق به تصویر برداری از روباه شنی در مناطق مختلف لوت شدیم. از جمله این مناطق ناحیه جنوب شرقی کلوت های غرب لوت بود که در اوایل آذرماه سال جاری رخ داد.

مدیرکانون سبز افزود: هفته گذشته نیز در بازدید از ریگ یلان، چاله ملک محمد ، چاله فرورفته رود شور ، ناحیه شرقی کلوت ها و" کوچه غربی دشت سر، مشاهده ومطالعه حشرات متنوع ، آگاماهای سر وزغی دم سیاه و گکوسرخرطومی در آن مناطق به رؤیت روباه شنی در " کوچه غربی دشت سر "(تنگ زبان مار) ختم شد .

ایزدی در ادامه گفت: طی چند ساعت متوالی رفتار روباه شنی زیر نظر گرفته شد و نهایتا مشخص شد به دلیل محدودیت منابع غذایی در لوت ، این جانور با مقدار کمی مواد غذایی سیر می شود ، به طوریکه پس از صرف یک کف دست نان، گرسنگی آن جانورمرتفع شد بنابراین به نظر می رسد چنانچه شرایط اکومرفولوژی روباه شنی مورد مطالعه قرار گیرد با سازگاری این حیوان با محیط زندگی اش بیشتر آشنا می شویم.

به اعتقاد وی، آنچه زیستگاه روباه شنی در لوت را گرانسنگ تر می کند وجود چرخه بهم پیوسته و بسیار حساس اکولوژیک بیابان لوت با کیفیت بالاست که با محدودیت گونه های گیاهی، عدم ریزش باران کافی، خشک سالیهای پی در پی و شرایط فرا گرم و خشک این بیابان، همچنان گونه های جانوری اندمیک، ضرباهنگ وجود حیات و زندگی را در لوت زنده نگه داشته اند.