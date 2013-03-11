همه دنیا به ایرانی ها احترام می گذارند/ هیچ اتفاقی از ایجاد رابطه با ایران نمی تواند جلوگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر، آصف علي زرداري ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم اجرایی خط صلح در منطقه مرزی دو کشورخطاب به محمود احمدی نژاد گفت: مطمئن هستم بدون رهنمودهاي مقام معظم رهبري و حمايت هاي شما نمي توانستيم خط لوله صلح را به سرانجام برسانيم.

وی گفت: خط لوله صلح موجب آباداني و رفاه در کشور پاکستان و همینطور امنیت بیشتر در منطقه خواهد شد.

وی از مراسم اجرایی ساخت لوله صلح در خاک پاکستان به عنوان لحظه ای تاریخی برای مردم پاکستان یاد کرد و گفت: پاکستان و ايران بايد تجارت های دو جانبه میان خود را افزایش و توسعه دهند.

وی با اشاره به اینکه کشور ایران همواره به عنوان یکی از همسایگان و برادران کشور پاکستان محسوب شده، افزود: این رابطه عمیق برادری ایجاب می کند تا علاوه بر رفع نيازهاي دو کشور دوستي هاي متقابل را گسترش دهيم.

رئيس جمهور پاکستان با بیان اینکه کشورش تصمیم دارد تا روابط خود را با ایران تقویت کند، افزود: هیچ اتفاقی از ایجاد این رابطه نمی تواند جلوگیری کند.

وی تاکید کرد : ما به ايراني ها همانند مسلمانان سایر کشور های دیگر در دنیا عشق مي ورزيم.