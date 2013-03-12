اهواز شهر پلهای زیبا/ بازارهای قدیمی این شهر را فراموش نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، اهواز از کلانشهرهای کشور به شمار می آید که در آن جاذبه های مختلف گردشگری از جمله جاذبه های شهری، تاریخی و کشاورزی وجود دارد. وجود تنوع فرهنگی در این شهر از جمله دیگر جاذبه های آن است.

ایرانی ها معمولا، اهواز را با نام کارون می شناسند. رود کارون پرآب ترین و بزرگترین رودخانه کشور است. این رود با طول ۹۵۰ کیلومتر طولانی ترین رودی است که تنها در داخل ایران قرار دارد و همچنین تنها رود ایران است که بخشی از آن قابل کشتیرانی است. آب آشامیدنی کلانشهر اهواز از رودخانه کارون تامین می شود. در حاشیه این رود تمدنهای بزرگی شکل گرفته است.

اماکن مذهبی

علی‌ابن مهزیار اهوازی از فقها، محدثان و دانشمندان معروف شیعه بوده. بقعه علی بن مهزیار اهوازی در محله عامری و در کنار رود کارون اهواز واقع شده. این محل همه ساله محل برپایی مراسمات مختلف مذهبی از جمله مراسمات حسینی و مراسمات مربوط به ماه رمضان است.

گردشگری کشاورزی

در ایران تاکنون از گردشگری کشاورزی به عنوان یک وسیله برای رفع مشکلات روستائیان یا حفاظت از محیط زیست استفاده نشده و تنها تعداد معدودی از روستاها مانند ماسوله، ابیانه، کندوان و ... در طول سالهای اخیر مقصد گردشگران بوده است. گردشگری کشاورزی یا گردشگری روستایی از جمله گردشگری هایی است که سالها در کشورهای اروپایی مورد استقبال جهانگردان و گردشگران واقع شده است.

با توجه به تنوع اقلیم و آب و هوا ی اهواز در فصل بهار، روستاهای بی شماری می توان یافت که زمینه جذب گردشگر را دارند. همچنین جذب گردشگر می تواند تاثیر زیادی بر رشد روستا داشته باشد. روستای غزاویه یکی از روستاهایی است که جاذبه گردشگری دارد. روستای غزاویه بزرگ یا غزاویه الکبری یکی از روستاهای حاشیه اهواز است. این روستا در ۹ کیلومتری اهواز و شرق رودخانه کارون واقع است. این روستا در سال ۱۳۸۱ به عنوان روستای نمونه معرفی شد. در این روستا باغات انگور و نخلستانهای فراوانی یافت می شود که می تواند برای گردشگران جذاب و دیدنی باشد.

غذاهای سنتی

یکی از خوشمزه ترين فلافل ها را می توانید در اهواز پيدا كنيد، همچنين سمبوسه هاي لبناني بازار كاوه هم بسيار خوشمزه و معروف هستند كه با يك سس زردرنگ كه چيزي شبيه سسهاي خردل است، طعمي خوشمزه را زير زبان شما به يادگار می گذارد.

كبه عربي اهواز را نيز همين جا مي توانيد امتحان كنيد كه فوق العاده خوشمزه و متفاوت است؛ كپه عربي چيزي شبيه پيراشكي است با اين تفاوت عمده كه در پخت آن از برنج، گوشت و قارچ استفاده مي شود. يك فرق اساسي فلافل هاي اهواز با ديگر شهرها اين است كه معمولا فلافلي هاي اين شهر لاي ساندويچ، سالاد مي ريزند و اصلا اگر به هر دليل گذرتان به بازار كاوه هم نيفتاد و مي خواستيد شامي ارزان و خوشمزه در سفر به اهواز بخوريد، می توانید به خيابان لشکرآباد برويد و مي توانيد به صورت سلف سرويس يك ساندويچ فلافل براي خودتان درست كنيد.؛ جايي كه از گردشگر و مسافر گرفته تا دانشجويان و خيلي از مردم بومي اهواز، شكم خود را آنجا سير مي كنند.

مُفَطَّح که اِمفطح هم تلفظ می شود، یکی از غذاهای پرچرب مردم عرب است که پخت و پز آن در ماه رمضان بیشتر می‌شود. این غذا در واقع راسته گوسفند است به این شکل که مفطح با تکه های بزرگ گوسفند و ادویه جات خاصی پخته می شود و اغلب بر سفره‌های اغنیای اهوازی دیده می شود.

برهٔ درسته پس از تمیزی و حشوگذاری در شکم آن، با تمر هندی یا رب گوجه آغشته شده و در یک دیگ بزرگ پخته یا در یک تنور داغ بریان می‌شود. کشمش، لپه، دارچین، ادویه جات، لیمو عمانی و گاهی مرغ، مواد حشو را تشکیل می‌دهند. بره پخته یا کباب شده که در فرهنگ عامیانه به غوزی نیز معروف است، در یک سینی بزرگ همواره با پلو مصرف می‌شود.

اِمگِشِت نوعی پلو ماهی است، که از یک نوع ماهی خشک شده و شور است. غذاهای دریایی که با استفاده از ماهی طبخ می‌شوند مانند قلیه ماهی، ماهی صبور و حشو شده نیز برای بسیاری از گردشگران جذاب و لذیذ است.

بناهای قدیمی اهواز

در اهواز بناهای مختلفی که به ثبت ملی رسیده اند وجود دارد. در خیابان عبدالحمید و مرکز شهر اهواز خانه های متعددی از دوره های قاجاریه و پهلوی به جا مانده که بخش ناچیزی از آنها به ثبت رسیده‌است. سرای دادرس یکی از این بناهای تاریخی شهر اهواز است که تاکنون فقط به ثبت رسیده و در نگهداری و مرمت آن کوتاهی شده‌است. سرای عجم از دیگر بناهای قدیمی در همین بازار است.

از میان بازارها نیز بازار عبدالحمید، کاوه و نادری از قدیمی ترین بازارهای این شهر هستند. اما اگر دنبال وسایل لوکس می گردید می توانید سری به بازار کیانپارس و زیتون بزنید. بازار شب ملی راه که هر شب در کنار کارون برپا می شود نیز جمع کثیری از مردم اهواز را هر شب به آنجا می کشد.