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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۲۸

هیئت وزیران شهرستان طبس را به استان خراسان جنوبی الحاق کرد

هیئت وزیران شهرستان طبس را به استان خراسان جنوبی الحاق کرد

با موافقت دولت، شهرستان طبس از استان یزد جدا و وزارت کشور مکلف به ایجاد فرمانداری ویژه در این شهرستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری-مصوب 1362- تصویب کرد؛ شهرستان طبس از استان یزد منتزع و به استان خراسان جنوبی الحاق می شود.

همچنین وزارت کشور مکلف است در شهرستان طبس برای دایر کردن فرمانداری ویژه اقدام کند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کد مطلب 2016938

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