حضور با بصیرت مردم مبعوث شده سرمایه اجتماعی نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جواد جهانشیری بعدازظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور اظهار کرد: انسجام، وحدت و هم افزایی سازمان ها و مردم با پلیس زیر بنای توسعه نظم و امنیت است.

فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی گفت: امنیت مقوله ای چند وجهی ست که در صورت مشارکت آگاهانه مبنی بر اعتماد مردم، امنیتی پایدار را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: پلیس و همه دستگاه ها و سازمان ها و به خصوص مردم با ایفای نقش حساس و مهم خود نقش بسزایی در تحکیم و توسعه امنیت دارند و آنچه بسیار مهم است ارتقای احساس امنیت در جامعه است که همه ما باید در ایجاد آن اهتمام جدی داشته باشیم.

جهانشیری با اشاره به نقش و جایگاه ویژه و ممتاز شهرستان نیشابور در زمینه های مختلف ولایت مداری، فرهنگی، اجتماعی، علمی، صنعتی و ... تصریح کرد: ظرفیت های بالا و پتانسیل شهرستان نیشابور باعث شده است که نقش اثر گذار این شهرستان در زمنیه های مختلف شاهد باشیم و یکی از دلایی که حتی رژیم آمریکای جنایتکار به کارخانجات این شهرستان حمله کرد همین جایگاه اثر گذار بود.

فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی بیان کرد: انسجام، وحدت و هم افزایی سازمان ها و مردم با پلیس زیربنای توسعه امنیت است ضمن این که حضور با بصیرت مردم مبعوث شده سرمایه اجتماعی و ملی و مایه اقتدار نظام است که همه ماباید قدر دادن مردم عزیز باشیم که بیش از 6 ماه است در میدان حضور دارند.

وی تاکید کرد: باید به سوی شهر هوشمند و ایمن پیش برویم و برای رسیدن به این هدف باید هم افزایی و وحدت خود را با کارشناسی علمی و پژوهش بنیانی به پیش ببریم.

گفتنی است؛ در این مراسم ضمن تجلیل از خانواد ه های معظم شهدا، جانبازان، پیشکسوتان از زحمات و تلاش سرهنگ حسین احمدی که به افتخار بازنشستگی نائل آمده بود تجلیل و قدردانی به عمل آمد و سرهنگ مجتبی موهبتی به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور معرفی شد.

