همسویی کمیته بین المللی با گروههای مسلح / چرا از ترکیه و قطر نامی برده نشد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، یک مقام سوری اعلام کرد کمیته حقیقت یاب بین المللی درباره حقوق بشر در سوریه، اسناد و اطلاعات دولت سوریه درباره اوضاع سوریه و اقدامات گروه های تروریستی در این کشور را نادیده گرفت.

فیصل الحموی نماینده سوریه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شب گذشته در بیانیه ای درباره گزارش کمیته حقیقت یاب بین المللی در رابطه با حقوق بشر در سوریه اظهار داشت: با وجود هشدارهای مداوم ما به کمیته حقیقت یاب بین المللی، اما متاسفانه این کمیته، جغرافیای سیاسی پیچیده منطقه را نادیده گرفته است و با اقدامات طایفه ای و نژادپرستانه و کینه توزانه همسویی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در گزارس کمیته آمده است که برخی کشورها حامی مالی گروه های مسلح هستند، ما این پرسش را مطرح می کنیم که چه چیزی مانع نام بردن از این کشورها به ویژه قطر شده است. همچنین در زمینه قاچاق سلاح برای تروریست ها در سوریه به نام ترکیه اشاره ای نشده است. کشوری که مرزهای خود را برای ارسال سلاح به سوریه کاملا باز گذاشته است.

حموی در ادامه این بیانیه تصریح کرد: در گزارش کمیته مذکور به اوضاع نابسامان اقتصادی و انسانی و تخریب زیرساخت ها در سوریه اشاره شده است، اما اقدامات خرابکارانه عمدی گروه های القاعده و جبهه النصره در مراکز درمانی، مدارس، دانشگاه ها، نیروگاه ها، اراضی کشاورزی و خطوط راه آهن نادیده گرفته شده است.

نماینده سوریه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد: برای همه واضح است که جنگ علیه سوریه با دو هدف اصلی انجام می شود: 1- تبدیل سوریه به مکانی که به نفع اسرائیل عمل کند و هماهنگی مداوم با قطر، ترکیه و آمریکا برای شعله ور کردن آتش جنگ در سوریه 2- پایان بخشیدن به قضیه فلسطین و فراموش کردن مشکلات فلسطینی ها

وی اظهار داشت: تحرکات برخی کشورهای عربی و غیر عربی برای بین المللی کردن بحران سوریه و فراهم کردن زمینه دخالت نظامی در این کشور و استفاده از گزینه بند 7 منشور سازمان ملل متحد با شکست روبرو شد، لذا، این کشورها طی دو سال اخیر سعی دارند با تجهیز تسلیحاتی دهها هزار مزدور که از بیش از 30 کشور جهان به سوریه اعزام شده اند به اهداف ضد سوری خود دست یابند.

در پایان این بیانیه اعلام شده است که توطئه های ضد سوری با بن بست روبرو شده است و حامیان تروریستها باید این نکته را درک کنند که بحران سوریه سبب شده است سوری ها دشمنان و دوستان واقعی خود را تشخیص دهند. ملت سوریه هرگز فراموش نخواهد کرد که این دشمنان می خواهند سوریه را به عصر عقب ماندگی فکری و گمراهی دینی بازگردانند.

فیصل الحموی تاکید کرد سوریه با تمام توان خود برای آغاز گفتگوی ملی میان تمام قشرهای این کشور تلاش می کند.