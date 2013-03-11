شورای عالی فتوا: دفاع از میهن یک تکلیف است/ناکامی جدید مخالفان سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، شورای عالی فتوای سوریه اعلام کرد که دفاع از میهن یک تکلیف شرعی است. این شورا از مردم این کشور خواست برای دفاع از میهن به فریضه خود یعنی پیوستن به ارتش عمل کنند.

این شورای اهل تسنن، ضمن درخواست از سوری ها برای حمایت از ارتش و نیروهای مسلح افزود: دفاع از سوریه و ملت آن فریضه ای است که بر تمامی شهروندان سوری و همه کشورهای عربی و اسلامی واجب است.

شورای عالی فتوا ضمن هشدار به مقابله با ارتش سوریه و پیوستن به گروههای تروریستی، این مسئله را نوعی خیانت و مشارکت در تضعیف قدرت ارتش قلمداد کرد.

شورای عالی فتوا در پایان خطاب به جوانان سوریه تصریح کرد: خدمت سربازی یک مسئولیت ملی است. در طول این خدمت حافظ جان، مال و آبروی هموطنان باشید وهمگام با آنان از منابع انسانی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی خود پاسداری کنید.

در خبری دیگر رویترز گزارش داد که مخالفان سوریه موسوم به ائتلاف ملی در تازه ترین شکست خود اعلام کردند که تشکیل دولت موقت را به تاخیر انداخته اند.

به گفته مخالفان سوری، زمان برگزاری نشست برای انتخاب نخست وزیر موقت به 20 مارس (30 اسفند) تغییر یافت اما مشخص نیست که چنین دولتی در آن زمان نیز تشکیل شود.

خاطرنشان می شود این نشست قرار بود در 12 مارس (22 اسفند) برگزار شود، اما باز هم به تاخیر افتاد.