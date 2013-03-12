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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۰۵

جلالی:

هیئت های مذهبی در معنویت جامعه نقش بسزایی دارند

هیئت های مذهبی در معنویت جامعه نقش بسزایی دارند

شاهرود-خبرگزاری: رئیس شورای هیئت های مذهبی شهرستان شاهرود تاکید کرد: هیئت های مذهبی با احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر نقش بسزایی در معنویت جامعه دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جلالی پیش از ظهر سه شنبه در نشست با معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان و مسئول کانون مداحان این استان ضمن بیان اینکه هیئت های مذهبی نقش بسزایی در معنویت جامعه دارند افزود: «امر به معروف» و «نهی از منكر» دو فرضیه بزرگ و دو فرع از فروع ده‌گانه دین مبین اسلام محسوب می‌شوند.

وی تصریح کرد: گذشته از عنایت خاص قرآن كریم به این موضوع و نیز سیره‌ نظری و عملی پیامبراكرم (ص) و دیگر اولیای دین، در نگاه امیرالمؤمنین علی (ع) امر به معروف و نهی از منكر جایگاه ممتاز و ویژه‌ای دارد.

جلالی اظهار داشت: آن حضرت امر به معروف و نهی از منكر را عنایت دین، قوام شریعت و با فضیلت‌ترین اعمال بندگان خدا توصیف می کند كه حتی از جهاد در راه خداوند نیز بالاتر است.

رئیس شورای هیئت های مذهبی شهرستان شاهرود افزود: از دیدگاه آن حضرت این دو فرضیه بركات فراوانی در جامعه اسلامی به دنبال دارد و در مقابل ترك آنها مستوجب نزول بلا و خطرات زیادی است.

وی افزود: مهم‌ترین خصوصیت امر به معروف و ناهی از منكر از نظر امیر‌المؤمنین این است كه باید خودش به آنچه كه می‌گوید، عامل باشد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت نقش هیئت های مذهبی در ایجاد معنویت در جامعه و همچنین تعطیلات نوروزی افزود: این تشکل های مذهبی مهم ترین نقش را در پیروزی انقلاب اسلامی و ارزش های اسلامی داشتند.

حجت الاسلام ولی الله مصائبی افزود: هیئت‌های مذهبی امروزه به عنوان سفیران انقلاب در جامعه حامی و مدافع آن هستند و مهم‌ترین نقش را در مأیوس کردن دشمنان نظام به عهده دارند.

وی در خاتمه تصریح کرد: هیئت های مذهبی با برگزاری مسابقات فرهنگی، ایستگاه های صلواتی، توزیع محصولات فرهنگی بین مسافران در زمینه امر به معروف و نهی از منکر ایفای نقش کنند.

کد مطلب 2017114

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