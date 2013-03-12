نظارت بر 90 درصد مزایده ها و مناقصات استان/برگزاری 28 هزاز مزایده و مناقصه در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مومن آبادی گفت: سیاست گذاری در شورای دستگاه های نظارتی، برگزاری کارگاه های آموزشی با هدف کاهش جرم و تخلف در ادارات است.



وی از راه اندازی سامانه رسیدگی به شکایات مردم در سایت سازمان بازرسی خبر داد و افزود: با راه اندازی این سامانه میزان مراجعات مردم به ادارات کاهش یافته است.



مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: نظارت جدی بر اجرای مناقصات ، مزایده ها وپروژه ها از دیگر برنامه های این اداره کل است . به گفته ی وی در سال جاری بیش از 28 هزار مورد مناقصه و مزایده برگزار شد که توسط این اداره کل بر90درصد آنها نظارت شد.



بازرس کل استان ادامه داد: در این استان بدلیل حجم مبادلات اقتصادی ، وظیفه سازمان بازرسی سنگین و همراه با حساسیت خاص است.



حجت الا سلام نوری حسینی امام جمعه پارسیان نیز در این دیدار،قاطعیت و جدیت کارکنان اداره کل بازرسی استان به ویژه بازرس کل استان در برخورد با تخلفات را قابل تقدیر دانست و گفت: آن چیزی که دستگاه هارا از فساد پاک می کند،گزینش نیروهایی است که دارای صلاحیت اخلاقی ودینی باشند.وی بردقت در استخدام و گزینش نیروها در دستگاه ها تاکیدکرد.



وی با بیان اینکه کار بازرسی ،کارحساسی است،خاطرنشان کرد: نظارت باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود ،همه مردم باید ناظر باشند وبرکارها نظارت کنند.



امام جمعه پارسیان ادامه داد: باید دستگاه های نظارتی برکار مدیران نیز نظارت کنند تا آنها از مسیر درست منحرف نشوند.وی گفت: اگر برنامه های اعتقادی و عقیدتی در کنار نظارت های درون سازمانی قرار گیرد،نتیجه خوبی بدنبال خواهد داشت.



وی با اشاره به تدوین قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تصریح کرد: هر چه مردم و کارکنان دستگاه های مختلف به قوانین اشرافیت داشته باشند و تخلفات را گزارش نمایند ، میزان فساد اداری نیز کاهش می یابد.