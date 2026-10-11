پایان صف تسویه در میلی؛ ۱۳ همت پول به کاربران واریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار منتشرشده از سوی این اپلیکیشن، از ۲۰ شهریور تا ساعت ۱۸ روز ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵، در مجموع ۱۳ هزار و ۲۱۳ میلیارد تومان از مطالبات کاربران تسویه شده است. در این بازه، ۶۹۶ هزار درخواست برداشت با موفقیت تسویه شده و ۲۶۳ هزار درخواست نیز از سوی کاربران لغو شده است.

با پایان صف تسویه، تمامی درخواست‌های برداشت باقی‌مانده تعیین تکلیف شده‌اند و کاربران مبالغ مربوط به درخواست‌های خود را دریافت کرده‌اند یا طلای فیزیکی خود را تحویل گرفته‌اند.

روند تسویه درخواست‌های برداشت از روز جمعه ۱۰ مهرماه، پس از دسترسی میلی به بخشی از ذخایر طلای خود، سرعت گرفت و تا تعیین تکلیف تمامی درخواست‌های باقی‌مانده ادامه یافت.

این پلتفرم در این مدت، با راه‌اندازی صفحه اختصاصی «از حرف تا عمل» و انتشار مستمر آمار، اطلاعات مربوط به مبالغ تسویه‌شده و وضعیت درخواست‌ها را در اختیار کاربران قرار داد.

در دوره‌ای که تسویه برخی درخواست‌های برداشت با تأخیر مواجه شده بود، خدمات خرید و فروش طلا در میلی ادامه داشت و امکان ثبت درخواست برای تحویل فیزیکی طلا نیز برقرار بود. این خدمات در حال حاضر نیز ارائه می‌شوند.

با پایان صف تسویه، تمامی درخواست‌های برداشت معوق تعیین تکلیف شده‌اند و تسویه درخواست‌های جدید طبق روال عادی ادامه دارد.

بر اساس اعلام میلی، این پلتفرم بیش از ۲۷ میلیون کاربر دارد؛ مقیاسی که پردازش مستمر درخواست‌های خرید، فروش و برداشت را به بخشی از فعالیت روزانه آن تبدیل کرده است.