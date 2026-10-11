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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷

تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار در دره‌شهر

تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار در دره‌شهر

ایلام - فرماندار دره‌شهر از تشکیل قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازار با هدف کنترل قیمت و برخورد با تخلفات صنفی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میری عصر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان با اشاره به تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار اظهار کرد: در این قرارگاه ۱۴ کارگروه یا کمیته برای نظارت بر بازار فعالیت می‌کنند و هدف اصلی، کنترل بازار، جلوگیری از گران‌فروشی، مقابله با احتکار و برخورد با افرادی است که با نیازهای اولیه مردم برخورد نامناسب دارند.

وی افزود: تصمیماتی که در این قرارگاه گرفته می‌شود، عملاً در سطح بازار دنبال می‌شود و ما به دنبال کم کردن فاصله بین تصمیم‌سازی و کف میدان هستیم تا دغدغه مردم به‌طور واقعی حل شود و شاهد کاهش نارضایتی‌ها در بازار باشیم.

فرماندار دره‌شهر تصریح کرد: انتظار داریم بر نحوه پخت نان در شهرستان نظارت بیشتری صورت گیرد و بازار به‌صورت روزانه رصد شود؛ همچنین با افرادی که خودسرانه قیمت اجناس را افزایش می‌دهند، برخورد قانونی انجام شود.

میری خاطرنشان کرد: در این قرارگاه، نمایندگان دستگاه‌های نظارتی، تعزیرات حکومتی، صنعت و معدن و سایر نهادهای مرتبط حضور دارند و به‌صورت هفتگی گزارش عملکرد خود را ارائه می‌دهند تا هیچ تخلفی بدون پاسخ نماند.

وی در پایان تأکید کرد: پایش بازار و برخورد با متخلفان ادامه دارد تا آرامش در بازارها برقرار شود و مردم بتوانند اقلام مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.

کد مطلب 6974772

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