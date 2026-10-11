به گزارش خبرنگار مهر، حسن میری عصر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان با اشاره به تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار اظهار کرد: در این قرارگاه ۱۴ کارگروه یا کمیته برای نظارت بر بازار فعالیت می‌کنند و هدف اصلی، کنترل بازار، جلوگیری از گران‌فروشی، مقابله با احتکار و برخورد با افرادی است که با نیازهای اولیه مردم برخورد نامناسب دارند.

وی افزود: تصمیماتی که در این قرارگاه گرفته می‌شود، عملاً در سطح بازار دنبال می‌شود و ما به دنبال کم کردن فاصله بین تصمیم‌سازی و کف میدان هستیم تا دغدغه مردم به‌طور واقعی حل شود و شاهد کاهش نارضایتی‌ها در بازار باشیم.

فرماندار دره‌شهر تصریح کرد: انتظار داریم بر نحوه پخت نان در شهرستان نظارت بیشتری صورت گیرد و بازار به‌صورت روزانه رصد شود؛ همچنین با افرادی که خودسرانه قیمت اجناس را افزایش می‌دهند، برخورد قانونی انجام شود.

میری خاطرنشان کرد: در این قرارگاه، نمایندگان دستگاه‌های نظارتی، تعزیرات حکومتی، صنعت و معدن و سایر نهادهای مرتبط حضور دارند و به‌صورت هفتگی گزارش عملکرد خود را ارائه می‌دهند تا هیچ تخلفی بدون پاسخ نماند.

وی در پایان تأکید کرد: پایش بازار و برخورد با متخلفان ادامه دارد تا آرامش در بازارها برقرار شود و مردم بتوانند اقلام مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.