https://mehrnews.com/x3dhX7 ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ کد مطلب 6974763 استانها اصفهان استانها اصفهان ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ برداشت انار از اراضی و باغات روستای جوشقان مرکزی کاشان کاشان - برداشت انار یا همان یاقوت سرخ از اراضی و باغات روستای جوشقان مرکزی کاشان آغاز شده است. دریافت 37 MB کد مطلب 6974763 کپی شد مطالب مرتبط روایت برداشت پسته از مزارع روستای حسین آباد کویر آران و بیدگل «پسته» محصول تازه زاگرس؛ کشاورزی پوست میاندازد انار کرمانشاه؛ از باغهای پاوه تا بازارهای منطقهای رویداد جشنواره انار جوشقان کاشان در تقویم ملی گردشگری کشور ثبت شد جشنواره انار جوشقان کاشان مهرماه برگزار میشود جشنواره انار در بجستان برگزار میشود ثبت ملی انار شهوار فاروق از برکات جشنواره انار فاروق است جشنواره بزرگ انار شاهدیه یزد برگزار میشود جشنواره انار در روستای محمودآباد فیروزکوه انار از بروز سرطان پیشگیری می کند/ توصیه به بیماران پرفشاری خون برچسبها انار برداشت انار کاشان
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