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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

برداشت انار از اراضی و باغات روستای جوشقان مرکزی کاشان

برداشت انار از اراضی و باغات روستای جوشقان مرکزی کاشان

کاشان - برداشت انار یا همان یاقوت سرخ از اراضی و باغات روستای جوشقان مرکزی کاشان آغاز شده است.

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کد مطلب 6974763

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