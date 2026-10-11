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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۸

ترامپ مدعی آتش‌بس روسیه و اوکراین در بخش انرژی شد

ترامپ مدعی آتش‌بس روسیه و اوکراین در بخش انرژی شد

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که روسیه و اوکراین با آتش‌بس در مورد حملات به بخش انرژی موافقت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد روسیه و اوکراین درباره حمله به تاسیسات انرژی با آتش بس موافقت کرده‌اند و این آتش بس فورا اجرا می شود.

رئیس‌جمهور آمریکا پیش از این از حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه انتقاد کرده و خواستار توقف آن‌ها شده بود. ترامپ همچنین با اشاره به توافق خود با پوتین برای تأمین گازوئیل بازارهای آمریکا و جهان، زلنسکی را به ناتوانی در پایان دادن به جنگ متهم کرده و خواستار جایگزینی او شده بود.

پس از آن رئیس جمهور اوکراین در پی فشارهای همتای آمریکایی‌اش، توقف متقابل حملات به زیرساخت‌های انرژی را پیشنهاد کرد.

زلنسکی اعلام کرد کی‌یف آماده است حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف کند مشروط بر اینکه مسکو نیز حمله به زیرساخت‌های انرژی اوکراین را متوقف سازد.

کد مطلب 6974784

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