برنامه عمو پورنگ و خاله شادونه هم کپی غیرمجاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جابری انصاری دبیر ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی-هنری وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در هفته گذشته طی بازرسی‌های انجام شده در مناطق مختلف استان تهران شامل شهرک اکباتان، نازی آباد، هفت تیر، خیابان قزوین، نارمک و هفت حوض، کوی نصر، امام زاده حسن (ع)، افسریه و پیروزی، میدان امام خمینی(ره)، شهرک غرب، میدان شهدا، میدان امام حسین(ع)، میدان خراسان، خیابان طالقانی، شهرک اندیشه 33 هزار و 850 حلقه لوح فشرده غیرمجاز و ممنوعه کشف و ضبط شد.

جابری انصاری در ادامه توضیح داد: این الواح شامل انواع بازی‌های رایانه‌ای غیر مجاز (RUN- BATTLEFIELD3 - ASSASSIMS3- SIMS 1و2و3 – GTA در لوح‌های مختلف- BATH MAN- MAXPAAN-CALOFDNATY- HITMAN- کشتی کج (زنان و مردان)- FARCRAYS- DANCE-EVIL- MOSTWANT4D) بازی‌های رایتی و فاقد هولوگرام مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وی افزود: در ضمن انواع فیلم‌های سینمایی خارجی بدون مجوز مبتذل و سریال‌های ماهواره‌ای و کپی انواع فیلم‌های شبکه نمایش خانگی (مشت زن، قبرستان غیرانتفاعی، شادی‌های زندگی، ستایش، گلچهره، همه چی آرومه، زندگی با چشمان بسته، خوابم میاد، بی خداحافظی، مهمان بابا، ویلای من، جرم، گواهینامه، ماشین عروس، کار کاذب، کلاه قرمزی و بچه ننه و ...) و همچنین کپی انواع انیمیشن‌های ایرانی مثل عمو پورنگ،خاله شادونه، شادیهای زندگی، ترانه های شادی دبستان و... کشف شد.

جابری انصاری ادامه داد: بر اساس کارشناسی‌های انجام شده و تعامل با صاحب‌نظران یکی از راه‌های جلوگیری از کپی غیر مجاز محصولات فرهنگی به خصوص در حوزه نمایش خانگی بهره‌گیری از تکنیک‌های فنی چون کدگذاری در هنگام تولید لوح فشرده مدنظر بر روی محتوای آثار در بدو امر یعنی در هنگام تکثیر در کارخانه‌های تولید الواح فشرده است.

وی بیان کرد: بنابر اطلاع رسیده اقدام مذکور آغاز شده و امیدواریم در تمامی این آثار شاهد قفل و کد امنیتی باشیم اگر چه هیچ قفلی در دنیا نیست که شکسته نشود اما این اقدام عرصه را برای متخلفان محدود می‌کند.

دبیر ستاد حمایت و صیانت از محصولات فرهنگی-هنری تاکید کرد: با همه این اوصاف، ما نمی‌توانیم صورت مسئله را پاک کنیم چراکه ارزان بودن لوح فشرده خام و عدم کدگذاری بر روی آثار و همچنین عدم فرهنگ‌سازی مناسب و اطلاع رسانی در بین خانواده‌ها برای عدم استفاده از کپی محصولات فرهنگی از عمده دلایل بروز تخلفات توسط متخلفان است.