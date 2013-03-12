کردستان استان موفق در کاهش تلفات رانندگی/204 هزار همیار پلیس فعاليت مي كنند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعارف قادر زاده ظهر سه شنبه در همایش همیاران پلیس و مراسم آماده باش همیاران پلیس استان کردستان در سنندج اظهار داشت: با شروع طرح همیاران پلیس در سراسر کشور و استان کردستان از سال 84 تاکنون در زمینه تلفات درون شهری این استان در مدت هفت سال با کاهش تلفات همراه بود و در چهار سال اخیر نیز این طرح تاثير بسزايي در کاهش تلفات جاده های خارج از شهر به همراه داشته است.

وی افزود: اجرای این طرح میزان رضایتمندی زیادی در استان به دنبال داشته است و تاثیرات موثری بر نهادینه کردن فرهنگ درست رانندگی و افزايش رعایت قوانین را به دنبال داشته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان همچنین عنوان کرد: چهار هزار نفر از فرهنگینر در استان کردستان همیاران و همکاران پلیس راهنمایی و رانندگی هستند و در كنار اين افراد هم 200 هزار دانش آموز در استان همیاران پلیس در بین خانوادهبه فعاليت مشغول هستند.

قادرزاده در پایان یادآور شد: با همزمانی عید سال نو و چهارشنبه آخر سال مراقبت از سلامت و امنیت جانی هر فرد توسط خود وی برای داشتن عیدی بدون دغدغه امري ضروری است و انتظار مي رود كه اين مهم مورد توجه جدي قرار گيرد.