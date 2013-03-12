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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۰۳

قادرزاده:

کردستان استان موفق در کاهش تلفات رانندگی/204 هزار همیار پلیس فعاليت مي كنند

کردستان استان موفق در کاهش تلفات رانندگی/204 هزار همیار پلیس فعاليت مي كنند

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنماییی و رانندگی استان کردستان از اين استان به عنوان يكي از استان هاي موفق کشور در کاهش تلفات جاده ای نام برد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعارف قادر زاده ظهر سه شنبه در همایش همیاران پلیس و مراسم آماده باش همیاران پلیس استان کردستان در سنندج اظهار داشت: با شروع طرح همیاران پلیس در سراسر کشور و استان کردستان از سال 84 تاکنون در زمینه تلفات درون شهری این استان در مدت هفت سال با کاهش تلفات همراه بود و در چهار سال اخیر نیز این طرح تاثير بسزايي در کاهش تلفات جاده های خارج از شهر به همراه داشته است.

وی افزود: اجرای این طرح میزان رضایتمندی زیادی در استان به دنبال داشته است و تاثیرات موثری بر نهادینه کردن فرهنگ درست رانندگی و افزايش رعایت قوانین را به دنبال داشته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان همچنین عنوان کرد: چهار هزار نفر از فرهنگینر در استان کردستان همیاران و همکاران پلیس راهنمایی و رانندگی هستند و در كنار اين افراد هم 200 هزار دانش آموز در استان همیاران پلیس در بین خانوادهبه فعاليت مشغول هستند.

قادرزاده در پایان یادآور شد: با همزمانی عید سال نو و چهارشنبه آخر سال مراقبت از سلامت و امنیت جانی هر فرد توسط خود وی برای داشتن عیدی بدون دغدغه امري ضروری است و انتظار مي رود كه اين مهم مورد توجه جدي قرار گيرد.

 

کد مطلب 2017514

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