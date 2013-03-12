بی اعتمادی اروپاییان به مخالفان سوری/ تاکید انگلیس بر حمایت تسلیحاتی از تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر، "دویچه وله" آلمان در گزارشی با اشاره به نشست روز گذشته وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل که با حضور "اخضر ابراهیمی" نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه برگزار شد نوشت: وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیگر به دشواری، موضع واحد و یکپارچه ای در قبال سوریه دارند، آنها به مخالفان سوری بی اعتمادند.



در ادامه آمده است: وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیگر خیلی چیز جدیدی درباره سوریه به ذهنشان نمی رسد. آنها در طول دو سال درگیریها و خونریزیها در سوریه، این خشونتها را محکوم و همواره قطعنامه های جدیدی را علیه این کشور تصویب کرده اند، اما امیدی به پایان جنگهای و درگیریها در این کشور نیست.



"کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره اظهار داشته است که ما این مسئله را آشکارا اعلام کرده ایم که اسد نمی تواند باقی بماند، اما چنین جملاتی به ندرت رئیس جمهوری سوریه را تحت تاثیر قرار می دهد، چرا که وی حمایت قدرت دارنده حق وتو در شورای امنیت، یعنی روسیه را پشت خود دارد و هیچ پایانی برای این موضع روسیه در قبال سوریه پیش بینی نمی شود.



وزیر امور خارجه لوکزامبورگ نیز شرایط در سوریه را ناامید کننده ارزیابی کرده و از شکست سیاستهای شورای امنیت در قبال مسئله سوریه و اینکه اتحادیه عرب مسیر درستی را انتخاب نکرده است سخن گفته است.



"ایمون گیلمور" وزیر امور خارجه ایرلند نیز هیچ راه حل دیگری به غیر از پایبندی به طرحهای مد نظر اخضر ابراهیمی و اتحادیه عرب را ندیده و اظهار داشت که بله،این ماموریت تا کنون بدون موفقیت بوده است، اما تنها ابزاری است که ما از طریق آن می توانیم به یک راه حل صلح آمیز در سوریه دست پیدا کنیم.



در نشست روز گذشته وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحایه اروپا، اعضا بر روی یک تغییر سبک تحریمهای تسلیحاتی علیه شورشیان سوری به توافق رسیدند که ارسال برخی تسلیحات به شورشیان را مجاز می داند. به خصوص انگلیس موافق لغو تمام تحریمهای تسلیحاتی علیه شورشیان سوری و تحویل سلاح به آنها بود.



وزیر امور خارجه انگلیس تاکید کرده است که کشورش از تغییرات ایجاد شده در تحریمهای تسلیحاتی علیه شورشیان به نحو احسن استفاده کرده و تسلیحاتی که قبلا اجازه ارسال آنها را برای شورشیان نداشت حالا برای آنها خواهد فرستاد. البته همچون گذشته تمایل تحویل سلاح به شورشیان در اتحادیه اروپا کم است.



وزیر امور خارجه سوئد نیز در این باره هشدار داده است که یک راه حل نظامی مد نظر ما نیست و با چنین راهکاری ما تنها خطر ویرانی های بیشتری رادر منطقه به وجود می آوریم. تصمیم گیری درباره لغو تحریمهای سلاح به شورسیان سوری به هفته های بعد موکول شده است.



وزیر امور خارجه آلمان نیز مخالف لغو تحریمهای تسلیحاتی علیه شورشیان سوری بوده و تغییرات این قطعنامه در زمینه های دیگری را خواستار شده و تصریح کرده است که ما باید به شورشیان سوری کمک کنیم که مناطقی که تحت کنترل آنها است، از نظر زیر ساختها،آب و برق و تامین سلامت بازسازی کنند.اما این ایده دنبال نشد.



دویچه وله در ادامه این مطلب خاطر نشان کرد: این مسئله که چه گروه از مخالفان سوری اصلا ارزش حمایت کردن را دارند و چه کارهایی را باید این گروهها انجام دهند در حال حاضر سخت ترین مسئله ای است که در اتحادیه اروپا مطرح است.



در حالی که وزیر امور خارجه بلژیک ، گفتگو با بخشی از نظام سوریه را قابل تصور می داند اما بخش اعظمی از گروههای مخالف سوری چنین طرحی را رد می کنند.



وزیر امور خارجه اتریش نیز درباره وجود نداشتن اتحاد در بین گروههای مخالف سوری ابراز تاسف کرده و آن را مسئله مهمی ارزیابی کرده است.



در این راستا هماهنگ کننده برنامه ضد تروریسم اتحادیه اروپا درباره خطرات افراط گرایی برای اروپا از طریق مناطق بحرانی مانند سوریه هشدار داده و با تاکید بر اینکه سوریه به هدفی برای گروههای جهادی و افراط گرای اروپایی تبدیل شده است خاطر نشان کرد که آنها بعد از برگشت از سوریه می توانند به خطری بزرگ برای اروپا تبدیل شوند.