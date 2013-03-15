سوریه،عامل جدایی و شکاف در اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "هندلز بلات" در مطلبی نوشت: مسئله درگیریها در سوریه یک آزمون دشوار برای اتحادیه اروپا است.فرانسه و انگلیس خواهان تحویل سلاح به شورشیان سوری هستند، اما آلمان درباره چنین اقدامی هشدار می دهد. همچنین چگونگی مقابله با بحران اقتصادی نیز موضوعی مورد اختلاف در اتحادیه اروپاست.



نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: اعلام غافلگیرانه فرانسه و انگلیس برای تحویل سلاح به شورشیان سوری به هیجانات و تنش های سختی در نشست اتحادیه اروپا که طی دیروز و امروز در بروکسل برگزار شد منجر شد.

رئیس جمهوری فرانسه خواستار لغو تحریمهای تسلیحاتی شورشیان سوری که تازه دو هفته پیش تمدید شده بود، شده است و اظهار داشته است که انگلیس و فرانسه خواستار لغو این تحریمها هستند.



در آغاز نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا در روز گذشته ،27 عضو اتحادیه اروپا همچنین درباره راههای خروج از بحران اقتصادی سخت با هم به بحث و تبادل نظر پرداختند. این در حالی است که حدود 15 هزار شهروند و کارمند اروپایی از سراسر این اتحادیه در اطراف ساختمان برگزاری نشست، علیه سیاستهای ریاضتی دست به اعتراض زدند. نگرانیهای جدید درباره ایتالیا و قبرس و نیاز آنها به بسته های کمکی اتحادیه اروپا نیز بر این نشست سایه افکنده بود.



نخست وزیر لوکزامبورگ در این نشست تصریح کرد که درباره سوریه باید از مناقشات باز و آشکار و تصمیمات متناقض اجتناب شود. وزیر امور خارجه آلمان نیز در یک گفتگو درباره برداشتن قدمهای نسنجیده در این راستا هشدار داد. وی در عین حال اظهار داشت که برلین برای گفتگوها در این زمینه در اتحادیه اروپا آماده است.



رئیس جمهوری فرانسه در این باره اظهار داشته است که ما باید فشار وارد کنیم و نشان دهیم که برای حمایت از مخالفان سوری آماده هستیم. اولاند همچنین با ادعای اینکه ما نمی توانیم اجازه بدهیم که یک ملت قتل عام شوند، این نکته را که چگونه خواهان ارسال سلاح برای گروههای تروریستی در سوریه به منظور ادامه ارتکاب کشتار بیگناهان هستند، نادیده گرفت.



اتحادیه اروپا در 28 فوریه تحریمهای تسلیحاتی علیه سوریه را برای سه ماه دیگر تمدید کرد. همزمان با صادرات تسلیحات غیر مرگبار به شورشیان موافقت و اعلام کرد که آنها می خواهند پیشرفت شرایط در سوریه را مورد بررسی قرار دهند.



وزیر امور خارجه آلمان در این راستا خود را محتاط نشان داده و در گفتگویی تصریح کرد که ما نباید تنها بر اساس احساساتمان در این باره تصمیم گییری کنیم. این خطر وجود دارد که با تحویل سلاح به شورشیان سوری یک آتش سوزی ایجاد شود که سراسر منطقه را فراگیرد. وی در عین حال بر آمادگی آلمان برای گفتگو در این راستا در اتحادیه اروپا تاکید کرد.



"هرمان وان رامپوی" ، رئیس شورای اروپایی نیز در این نشست راه خروج از بحران اقتصادی اروپا را مانند یک مسابقه دوی استقامت ارزیابی کرد و اظهار داشت که البته اروپا بر موانع بسیاری در این مسیر غلبه کرده است، که البته این نتیجه هنوز به رشد بهتر و مشاغل بیشتر در اروپا منجر نشده است. توجه ما باید معطوف آن چیزهایی باشد که باعث ناراحتی و درد شهروندان است.



در نشست بروکسل به خصوص کشورهای بحران زده جنوب اروپا خواستار روشهایی برای بالا بردن رشد اقتصادی شدند. در این نشست "ماریو مونتی"، نخست وزیر برکنارشده ایتالیا تصریح کرد که زمان آن است که برای اجرای بسته های رشد اقتصادی در اروپا اقدام کنیم. این در حالی است که آلمان از طرف برخی کشورهای اروپایی برای در پیش گرفتن سیاستهای بودجه ای سخت مورد انتقاد قرار می گیرد.



سران کشورهای اروپایی، همچنین بسته کمکی لازم برای قبرس را که در معرض ورشکستگی قرار گرفته است، نیز مورد بحث قرار دادند. بر اساس تصمیمات نشست اتحادیه اروپا در بروکسل، وزرای اقتصادی منطقه یورو کمک به کشور قبرس را مد نظر قرار داده اند که البته این کمکها در مقابل شروط سختی انجام می شود.



نخست وزیر قبرس نیز در این نشست بر آمادگی کشورش برای گفتگو درباره مسئله مورد اختلاف تغییر قانون اساسی این کشور که انتقادات فراوانی را در اتحادیه اروپا سبب شده است، تاکید کرد.