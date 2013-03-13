فشار انگلیس و فرانسه بر اتحادیه اروپا برای لغو تحریم تروریست های سوری

به گزارش خبرگاری مهر به نقل از رویترز، انگلیس و فرانسه روز گذشته بار دیگر از اتحادیه اروپا خواستند تا تحریم های خود علیه شورشیان سوری را لغو کند.

دلیل این درخواست آن است که لندن و پاریس بتوانند آزادانه اقدام به ارسال تسلیحات سنگین و دیگر جنگ افزارهای خطرناک به تروریست های سوری کنند.

در این میان حتی انگلیس تهدید کرده که به تنهایی و بدون مجوز اتحادیه اروپا اقدام به ارسال سلاح برای شورشیان سوری می کند.

رفع تحریم های شورشیان سوری از سوی اتحادیه اروپا، نیازمند رای مثبت تمامی 27 عضو این اتحادیه است و این در حالی است که برخی کشورهای اروپایی همچون آلمان در مورد رفع این ممنوعیت ها تردید دارند.