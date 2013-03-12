اختلاف آلمان و فرانسه در مورد رفع تحریم های تسلیحاتی شورشیان سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرانسه از اتحادیه اروپا درخواست کرده تا تحریم های تسلیحاتی خود علیه شورشیان سوری را لغو کند اما این درخواست با مخالفت آلمان مواجه شده زیرا برلین معتقد است که رفع تحریم های تسلیحاتی شورشیان سوری موجب گسترش جنگ در منطقه خاورمیانه می شود.

در ادامه این گزارش رویترز با اشاره به اختلافات آلمان و فرانسه در این مورد می نویسد : "لوران فابیوس" وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که لغو تحریم های تسلیحاتی شورشیان موجب کمک به این گروه ها و پیشرفت آنها در مبارزه با حکومت سوریه می شود.

اما "گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان دیروز دوشنبه بعد از دیدار با وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: چنینی اقدامی (رفع تحریم های تسلیحاتی شورشیان سوری) موجب افزایش سلاح در خاورمیانه و جنگ نیابتی در منطقه می شود.

موضوع لغو تحریم شورشیان سوری در حالی مطرح می شود که اتحادیه اروپا در نشست فوریه خود با این موضوع مخالفت کرده بود.