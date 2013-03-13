تبریز رتبه اول در جذب سرمایه گذار را دارد

جواد ششگلانی ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بودجه 92 و امورات آن از دغدغه های اصلی شورای اسلامی و شهرداری است و محقق شدن 90 درصد بودجه تصویب شده سال91 نشان دهنده عزم جدی مسئولان در خدمت به مردم است.

وی بودجه تصویب شده برای سال آتی را 2 هزار و 120 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این بودجه نوید شهری زیباتر و توسعه یافته تر را به همشهری های تبریزی می دهد که با تعامل شورای اسلامی و شهرداری می توان شاهد تحول عظیمی در کلانشهر تبریز بود.

ششگلانی عملکرد شورای اسلامی دوره سوم را مثبت ارزیابی کرد و افزود: سیاست این دوره اعضای شورای اسلامی ، مدیریت شورایی امورات شهری است.

وی ادامه داد: دغدغه شورای شهر تسهیل در روند جذب سرمایه گذاری و مشارکت آسان سرمایه گذاران داخلی و خارجی و جلب اعتماد آنها در جهت ادامه روند سرمایه گذاری است.