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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۳۴

ششگلانی خبر داد:

تبریز رتبه اول در جذب سرمایه گذار را دارد

تبریز رتبه اول در جذب سرمایه گذار را دارد

تبریز- خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی تبریز گفت: تبریز رتبه اول در جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی را بین کلانشهر های دیگر کشور دارد.

جواد ششگلانی ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بودجه 92 و امورات آن از دغدغه های اصلی شورای اسلامی و شهرداری است و محقق شدن 90 درصد بودجه تصویب شده سال91 نشان دهنده عزم جدی مسئولان در خدمت به مردم است.

وی بودجه تصویب شده برای سال آتی را 2 هزار و 120 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این بودجه نوید شهری زیباتر و توسعه یافته تر را به همشهری های تبریزی می دهد که با تعامل شورای اسلامی و شهرداری می توان شاهد تحول عظیمی در کلانشهر تبریز بود.

ششگلانی عملکرد شورای اسلامی دوره سوم را مثبت ارزیابی کرد و افزود: سیاست این دوره اعضای شورای اسلامی ، مدیریت شورایی امورات شهری است.

وی ادامه داد: دغدغه شورای شهر تسهیل در روند جذب سرمایه گذاری و مشارکت آسان سرمایه گذاران داخلی و خارجی و جلب اعتماد آنها در جهت ادامه روند سرمایه گذاری است.

کد مطلب 2017992

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